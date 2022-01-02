رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية 1443 شروط التقديم

رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية 1443 هذا من أكثر الأشياء التي تداول عليها البحث كثيرًا في الأيام القليلة الماضية، تعد مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية من أهم الخدمات التي تعمل على تقديم المساعدات لكافة المواطنين السعوديين لتحسين المعيشه وتوفير احتياجاتهم وتحسين المستوى الداخلي لهم، تقدم مؤسسة الوليد بن طلال العديد من الأعمال الخيرية، كما أنها تبذل قصارى جهدها في توفير مسكن مناسبة للمواطنين و بشروط بسيطة وغير معقدة، ولهذا يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين عن شروط التسجيل في المؤسسة وخطوات التقديم.

رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية 1443

لكى تستطيع الاستفادة كافة الخدمات التي توفرها مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية لابد من التسجيل في المؤسسة، وسنقدم لكم هذا بالخطوات وهي:

أولا قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية السعودي.

عندما يتم تحميل الصفحة الرئيسية قم بالنقر على تسجيل الدخول.

لابد من ادخال كافة البيانات المطلوبة الاسم الرباعي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، محل الإقامة، جهة العمل، رقم الهوية الرقمية.

بعد ذلك سيظهر رمز التحقق قم بادخاله.

عليك التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية الخيرية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم إلى مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية الخيرية كمستفيد، والشروط هي:

يشترط أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عام.

لابد أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي.

يشترط عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية مسجل باسمه.

كما يشترط أن لا يكون لدي المتقدم سيارة خاصة مسجلة باسمه.

يشترط أن لا يكون قد حصل المتقدم على مساعدات من جهة أخرى.

لابد من المتقدم التعهد بعدم إتلاف او بيع السيارة والوحدة السكنية التي ستحصل عليها.

التقديم إلكتروني في منصة الوليد بن طلال للإنسانية.

كما يشترط أن يكون الهدف من الحصول على المسكن هو العيش به.

على المتقدم التعهد بدفع كافة المصروفات السكن من الماء و الكهرباء.

رقم التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية

وضعت المؤسسة أرقام خاصة بها يمكن من خلالها التواصل مع المؤسسة ورقم الهاتف 0096611211، و يمكنك التواصل عبر تطبيق الواتساب بهذا الرقم 966577009972.