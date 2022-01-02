ابشر حجز موعد مرور لتعلم القيادة واستقبال طلبات التدريب للرجال والسيدات إلكترونيًا من أول 4 يناير

ابشر حجز موعد مرور لتعلم القيادة، قامت الإدارة العام للمرور بالمملكة العربية السعودية بإطلاق خدمة إلكترونية أمام الرجال والسيدات من أجل تعليم القيادة إلكترونيًا، وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية، وبدأ المواطنين بالبحث عن رابط ابشر حجز موعد مرور لتعلم القيادة، وذلك من أجل تقديم طلب لتعلم القيادة بشكل صحيح، والجدير بالذكر أن الإدراة العامة للمرور السعودي قامت بتحديد الموعد الخاص للحجز بهذه الخدمة وحددت رابط التقديم، لذا دعونا نذكر لكم تفاصيل أكثر عن كل ما يخص هذه الدورة.

ابشر حجز موعد مرور لتعلم القيادة

يبحث الكثير من المواطنين الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية عن رابط ابشر حجز موعد مرور لتعلم القيادة، وذلك لحجز طلب لهم على موقع أبشر وتعلم القيادة بشكل إلكتروني، وقد ازداد البحث من قبل المواطنين السعوديين من جميع أنحاء المملكة يبحثون عن رابط أبشر والتسجيل على هذه الدورة وتعليم القيادة، مع العلم أن الإدارة العامة للمرور قامت بإطلاق هذه الخدمة للمواطنين، وسوف تبدأ الإدارة العامة باستقبال طلبات المواطنين من أول يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من يناير عن عام 2022 والذي يوافقه 1/6/1443.

طريقة حجز موعد مرور لتعلم القيادة عبر منصة أبشر الإلكترونية

حلم الكثير منا هو اقتناء سيارة وقيادتها بشكل صحيح، ولتسهيل الأمور على المواطنين بالمملكة العربية السعودية، قامت الهيئة العامة للمرور بالمملكة بتخصيص رابط ابشر حجز موعد مرور لتعلم القيادة، حيث قدمت للمواطنين دورة من أجل تعليم القيادة وحجز الموعد إلكترونيًا عبر الشبكة ودون الحاجة إلأى أي مكان وتقديم الطلب، وقد كشفت الهيئة العامة لإدارة المرور عن طريقة الوصول لهذه الخدمة والتسجيل بها من أجل الحصول عليها، وتأتي طريقة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًا على النحو التالي: