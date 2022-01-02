الآن رابط الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني 1443.. نتائج القبول للوظائف العسكرية برتبة جندي

أعلنت وزارة الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية أنه قد تم إرسال رسائل نصية إلى المقبولين بشكل مبدئي على الهواتف الخاصة بهم، وذلك بعد تم إغلاق باب التسجيل والقبول في الوظائف التي تم الإعلان عنها للرجال والنساء يوم السبت الموافق 24 ربيع الأول 1443، وذلك للتعيين على رتبة جندي حتى رتبة رقيب للمواطنين من الجنسين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسماء المقبولة بشكل نهائي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني 1443