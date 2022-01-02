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الآن رابط الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني 1443.. نتائج القبول للوظائف العسكرية برتبة جندي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني 1443.. نتائج القبول للوظائف العسكرية برتبة جندي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن رابط الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني 1443.. نتائج القبول للوظائف العسكرية برتبة جندي - ثقفني
نتائج الدفاع المدني 1443 ، بعد أن اعلنت وزارة الدفاع بالسعودية عن التقديم في وظائف الدفاع المدني منذ بضعة أسابيع، حيث كان التقديم عبر البوابة الخاصة بالتقديم الموحد، أعلن منذ قليل عن ظهور نتائج الدفاع المدني 1443 وسوف نقوم معكم من خلال المقال التالي بعرض رابط الاستعلام عن هذه النتائج والأوراق المطلوبة لإتمام الالتحاق بهذه الوظائف فتابعونا.

نتائج الدفاع المدني 1443

أعلنت وزارة الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية أنه قد تم إرسال رسائل نصية إلى المقبولين بشكل مبدئي على الهواتف الخاصة بهم، وذلك بعد تم إغلاق باب التسجيل والقبول في الوظائف التي تم الإعلان عنها للرجال والنساء يوم السبت الموافق 24 ربيع الأول 1443، وذلك للتعيين على رتبة جندي حتى رتبة رقيب للمواطنين من الجنسين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسماء المقبولة بشكل نهائي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني 1443

  • يتم الدخول إلى البوابة الرسمية الخاصة بوزارة الدفاع التجنيد الموحد.
  • يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى البوابة، فيجد المستخدم أن حالة الطلب قد تغيرت من تحت الإجراء إلى الترشيح الأولي.
  • يتم الضغط على استكمال البيانات من الأيقونة الموجودة اسفل الصفحة.
  • يتم فتح صفحة جديدة يتم فيها تعبئة البيانات المطلوبة للالتحاق بالخدمة العسكرية.
  • يتم تحديد المنطقة ومحافظة الميلاد والمنطقة التي يتبع لها المتقدم وجنسيته.
  • إذا كان المرشح يعمل يتم الضغط على المربع الخاص بمعلومات العمل.
  • يتم بعد ذلك إدخال المعلومات الخاصة بالتعليم، ثم يتم الضغط على التقديم.

جدير بالذكر أن الوظائف الخاصة بوزارة الدفاع مقتصرة على المواطنين والمواطنات السعوديين فقط، ويتم عمل العديد من الاختبارات ليتم القبول مثل الاختبارات الشخصية والاختبارات الخاصة بالصحة وغيرها حتى يتم اختيار الأشخاص اللائقين بشكل نهائي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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