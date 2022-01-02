نتائج قبول وظائف الدفاع المدني على وظيفة جندي تعرف على موعد المقابلات والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، عن نتائج قبول وظائف الدفاع المدني، التي كانت قد أعلنت عنها خلال الفترة السابقة وتحديداً يوم الخميس الموافق 2021/08/26 الماضي، على وظائف “جندي إطفاء وانقاد، جندي قائد ومشغل أليات، جندي مفتش سلامة، جندي منسق عمليات، جندي مسعف، جندي إداري، جندي فني تصوير، جندي فني إنشاءات، جندي فني صيانة أليات، جندي فني صيانة منشآت، جندي فني صيانة أتصالات وإلكترونيات، جندي فني حاسب ألي، جندي فني موسيقي” ودعت المتقدمين المقبولين مبدئياً استكمال إجراءات القبول النهائي على الوظائف.

نتائج قبول وظائف الدفاع المدني 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jops.sa.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع.

النقر على أيقونة نتائج الوظائف من الصفحة الرئيسية.

تسجيل بياناتك الشخصية الاسم ورقم الهوية الوطنية.

الضغط على أيقونة عرض النتائج لتظهر النتيجة وأسماء المقبولين.

رابط نتائج قبول وظائف الدفاع المدني

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي أن الحضور، في المواعيد المحددة لكل شخص تم قبوله مبدئياً، ضرورة لإستكمال الإجراءات وقالت أن من يتخلف عن الحضور يعتبر متنازل عن حقه في الوظيفة، وعن اشتراطات الحضور قالت المديرية أن كافة الإجراءات الوقائية، المقررة من قبل وزارة الصحة شرط الحضور، ولن يسمح بدخول أي شخص لا يلتزم بها.

المستندات المطلوبة للمطابقة والمراجعة

شهادة المؤهل الدراسي شهادة الثانوية العامة والثانوية الصناعية.

أصل الهوية الوطنية عدد 4 صور طبق الأصل منها.

في حالة أن المؤهل الدراسي من خارج المملكة يجب أن يتم إحضار ما يثبت معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم السعودية.

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 مكشوفة الرأس ذات خلفية بيضاء.

صورة من سجل الأسرة.

المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة للدفاع المدني السعودي هي إحدى أهم إدارات وزارة الداخلية السعودية، تم تأسيسها عام 1926 ميلادي، تهتم بحماية المنشأة والسكان من أخطار الحرائق والكوارث والحروب، يقع المقر الرئيسي لها في العاصمة السعودية الرياض، يترأسها حالياً القائد الفريق / سليمان بن عبد الله العمرو، وتعتبر المديرة من الإدارات الهامة والحيوية في وزارة الداخلية، وتحظى بدعم كبير من الوزارة لتوفير كافة احتياجاتها.