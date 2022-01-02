بالتقسيط تمويل ميسر يصل إلى 50,000 ريال بدون كفيل ولا تحويل للراتب

بالتقسيط تمويل ميسر عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة التي توفر التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية وبلا تحويل للراتب الشهري وهذا ليس فقط كافة المزايا بل توفر العديد من المميزات التمويلية الهامة لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر أو التمويل الإضافي أو أي تمويلات أخرى بالتعاون مع بنك الراجحي السعودي بالمملكة أيضًا للعلم يبدأ مبلغ التمويل من 2 ألف ريال سعودي وقد يصل إلى 50 ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند التقديم الإلكتروني عن طريق تطبيق شركة إمكان للتمويل بالمملكة التي تمنح التمويل الميسر النقدي بالتقسيط الشهري لمدة سنتين على الأكثر بعد موافقة تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على تمويل شركة إمكان

الآن تمويل شركة إمكان مصرف الراجحي بالمملكة يمتاز بأنه تمويل مختلف عن باقي التمويلات الإجتماعية الميسرة في المملكة حيث يمنح التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب أو بدون توفير ضامن أي كفيل غارم سعودي لذلك يرغب العديد من المواطنين السعوديين معرفة الشروط والضوابط المطلوبة من أجل الحصول على تمويل نقدي ميسر لدى شركة إمكان للتمويل فيما يلي بالتفصيل:

يشترط التمويل الميسر النقدي توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي للموافقة على طلب تمويل إمكان.

تمويل شركة إمكان يطلب إحضار تقرير سمة مع سجل ائتماني مناسب من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الميسر.

الحد الأقصى للتمويل 50 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة بشرط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

العمر المناسب للتقديم على تمويل إمكان مصرف الراجحي يبدأ من سن 25 سنه حتى 60 سنه فقط.

لابد من توفير فترة عمل مناسبة أي ستة أشهر لكل من يعمل في القطاع الخاص بالمملكة.

توفير حساب بنكي عن طريق مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى تمويل شركة إمكان