الموارد البشرية:- موعد صرف المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢ والاستعلام برقم السجل

يعتبر برنامج المساعدة المقطوعة من أقدم البرامج التي تقدم الإعانات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويهتم البرنامج بالمواطنين السعوديين من أصحاب الدخل المنخفض والمحدود، كما يولي البرنامج اهتمام كبير بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات، وكذلك الشيوخ من كبار السن الغير قادرين على ممارسة أي عمل يدر عليهم دخل شهري ثابت، كما تهتم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمواطنين من أصحاب العجز الكلي أو الجزئي، ويقوم الضمان الاجتماعي بعمل دراسة على كل الحالات التي تتقدم للحصول على المقطوعة، لاختيار الحالات الأكثر احتياجًا لرفع مستواهم الاقتصادي والمعيشي، وذلك من خلال الشروط التي قامت الوزارة بوضعها، ويتم وضع المستفيدين على قوائم الانتظار حتى يحين موعد الصرف، ويستطيع أي مواطن أو مواطنه الاستعلام على الدعم من خلال رابط المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢.

وفي هذا السياق صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي ليس له موعد محدد لأنها ليست إعانات شهرية ثابته، ولكنها تصرف وفق مرسوم ملكي يصدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجاءت تصريحات الوزارة للرد على استفسار أحد المواطنين عن موعد نزول المساعدة المقطوعة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، كما ناشد العديد من المواطنين الملك سلمان بصرف المساعدات المقطوعة لأنها تساعدهم على شراء احتياجاتهم الأساسية التي لا يستطيعون الاستغناء عنها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط المساعدة المقطوعة والأوراق المطلوبة للحصول على الإعانات.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

هناك بعض الشروط التي قام بوضعها الضمان الاجتماعي السعودي للحصول على المقطوعة وهى كما يلي:-

تمنح للمواطنين اللذين يحملون الجنسية السعودية، ويستثنى من شرط الجنسية أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعودي. تصرف حسب أسبقية التقديم عليها، حيث يتم ترتيب المتقدمين على قوائم الانتظار لحين صدورها. لا يقل عمر الشخص المتقدم عن ٣٥ عامًا أثناء التقديم عليها. لا يتجاوز الدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم الحد المانع للصرف. تصرف مرة واحدة في العام، إذا كان المتقدم من أصحاب المعاش الضماني، بشرط عدم حصوله على أي دخل أخر ثابت. يتم صرف المساعدة المقطوعة مرة كل عامين للمواطنين السعوديين اللذين لديهم دخل شهري أخر غير معاش الضمان الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب أن يحضر المتقدم بعض الأوراق والمستندات للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-