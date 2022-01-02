عرض الراجحي لتمويل السيارات بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي 5 سنوات

عرض الراجحي لتمويل السيارات بدون تحويل الراتب ، أحد العروض التمويلية الميسرة والمتميزة التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك للعميل السعودي وغير السعودى أيضاً فرصة الاستفادة من هذا العرض التمويلي بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يوفر البنك للعملاء العديد من خيارات السداد والتي تمكن العميل من تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات مجدولة وميسرة تتناسب مع الدخل الشهري له.

عرض الراجحي لتمويل السيارات بدون تحويل الراتب

مصرف الراجحي من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية ، التي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين من كافة الجنسيات بالمملكة ، كما يعمل مصرف الراجحي علي توظيف قاعدته الرأسمالية وخبرته في مجال التمويل ، من أجل القيام بدور ريادى وهام في القطاع الاقتصادي السعودي ، ويوفر مصرف الراجحي عرض تمويل السيارات بصيغة المرابحة المطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، كما يمكن للعميل الاستفادة بالعديد من الإمتيازات من خلال عرض تمويل الراجحي للسيارات.

مزايا تمويل السيارات بصيغة المرابحة من مصرف الراجحي

برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. يمكن لطالب التمويل من خلال هذا التمويل شراء السيارة التي يرغب بها ، وذلك بنظام التقسيط الشهرى عن طريق البنك . يتم تسجيل السيارة بإسم العميل مباشرة من خلال هذا العرض التمويلي. إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على تمويل السيارات بصيغة المرابحة من مصرف الراجحي. يوفر مصرف الراجحي للعملاء خيارات للسداد متعددة ومرنة ، حيث يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. المواطن السعودي وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي. العميل المتقاعد يمكنه أيضاً الاستفادة من هذا المنتج. طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تمويل السيارات من مصرف الراجحي ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

شروط استحقاق طلب تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب