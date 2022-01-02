رابط نتائج قبول الدفاع المدني 1443 على الوظائف العسكرية رتبة جندي عبر أبشر jobs.sa

رابط نتائج قبول الدفاع المدني 1443، من أهم كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان المديرية العامة للدفاع المدني السعودي عن نتائج القبول على رتبة جندي، والتي قد تم الإعلان عن وظائف الدفاع المدني السعودي في وقت سابق وحددت المديرية رابط إلكتروني للتقديم، وكذالك عدة شروط وجب الالتزام بها لضمان القبول، وحرصاً من موقعنا المتميز “ثقفني” نعرض عليكم تفاصيل الموضوع والرابط الإلكتروني الرسمي، لاستخراج نتائج القبول والتعليمات التي يجب الالتزام بها خلال الحضور لمقر التدريب.

رابط نتائج قبول الدفاع المدني

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

أو الدخول على موقع المديرية العامة للدفاع المدني ثم النقر على مربع القبول والتسجيل.

اختيار أيقونة الوظائف.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها

الدخول على نتائج القبول.

الضغط على عرض النتيجة.

تعليمات الحضور لاستكمال إجراءات القبول

الالتزام بالحضور بالكمامة وتنفيذ إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا. الحضور في الموعد المحدد لمقر التدريب. يتم الحضور بالملابس الرياضية وعدم اصطحاب الهاتف النقال داخل مقر التدريب. إحضار المستندات الخاصة بالمتقدم للمراجعة.

وظائف المديرية العامة للدفاع المدني 1443

تهتم المديرية العامة للدفاع المدني بالإعلان عن الوظائف الشاغرة إلكترونياً لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لإتاحة الفرصة للراغبين في التقديم دون تدخل بشري في استقبال الطلبات، وكذالك يتم إعلان النتائج بنفس الطريقة إلكترونياً، هذا وقد أعلنت المديرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على رتبة جندي “إطفاء، قائد ومشغل آليات، مفتش سلامة، منسق عمليات، جندي إداري، مسعف، فني تصوير، فني إنشاءات، فني صيانة آليات، فني اتصالات وإلكترونيات، فني صيانة منشآت، فني حاسب آلي، فني موسيقي”.

شروط القبول للدفاع المدني