من المتوقع صدور قرار خاص بزيادة رواتب العسكريين 1443هـ\2022م والذي قد يتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة مع بدء العام الدراسي الجديد، فمع بدء كل عام ميلادي يتم تطبيق زيادة سنوية جديدة أو علاوة سنوية، حيث يتم إضافتها لراتب المواطن أو الضابط العسكري في ضوء الرتبة الحالية، فلكل رتبة من الرتب لها مبلغ خاص بها يزداد كل سنة، ونريد التنويه بأن مقدار الزيادة تتناسب بصورة طردية مع الرتبة التي يوجد عليها العسكري، فمع ارتفاع الرتبة تزداد مقادر الزيادة السنوية على الراتب.

متى زيادة رواتب العسكريين في السعودية ؟

وفي ضوء البحث الكثيف خلال الفترة الحالية بشأن السؤال متى زيادة رواتب العسكريين في السعودية ؟، لذا فزيادة رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية يتم استحقاقها مع بدء كل عام ميلادي، على أن يتم صرفها لهم مع الراتب الخاص بشهر يناير، على أن تتم الزيادة بشكل سنوي، فالزيادة السنوية تضاف على راتب شهر يناير من السنة لجديدة في ضوء الراتب الأخير الذي تقاضاه في ديسمبر من العام الماضي.

زيادة رواتب العسكريين 1443هـ

زيادة رواتب العسكريين لدى السعودية سواء للموظفين في وزارة الداخلية أو في وزارة الدفاع لدى القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء العلاوة السنوية المتعلقة بالعسكريين في المملكة والتي يتضمنها سلم الرواتب، حيث يتم إضافة مبلغ مالي للراتب الأساسي للأفراد العسكريين إذا كانوا من الضباط او الأفراد، ونريد التنويه بأن العلاوة السنوية تختلف باختلاف رتبة الفرد الحالية، أي أن العلاوة السنوية تضاف طوال فترة شغل الشخص العسكري للرتبة أيًا كانت الدرجة الحالية التي يشغلها.

مقدار العلاوة السنوية للأفراد العسكريين

مقدار العلاوة السنوية للعسكريين تختلف في ضوء الرتبة التي يشغلها العسكري، وإليكم مقدار العلاوة السنوية لكل رتبة: