نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج صك حضانة إلكتروني وزارة العدل السعودية والأوراق المطلوبة للصك في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج صك حضانة إلكتروني، أو إثبات صلاحية حضانة، من الدوائى الإنهائية القضائية، التابعة لوزارة العدل السعودية، تلك الدوائر المختصة في المشاكل الأسرية داخل المملكة العربية السعودية، والتي تستهدف التنسيق بين الزوجين السعودين، في حال وقوع الطلاق والانفصال بينهما، وذلك بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة السعودية وثباتها، أمام المشاكل والعواقب التي قد تنتج عن هذا الانفصال، خاصة في حال تنازع الزوجين على الأبناء، وطلب كل منهما الحصول على حضانة الطفل، ولعل هذا هو السبب الذي يدفع الكثير للتساؤل عن؛ طريقة استخراج صك حضانة للام، وطريقة ملء نموذج صك حضانة، وكذلك الأوراق المطلوبة لصك الحضانة، وطبيعة خطاب دعوى حضانة وتكوينه، خاصة عقب صدور قرار الحضانة الجديد، والذي يتطلب التقدم بطلب للحصول على صك الحضانة والنفقه، وذلك من أجل الحصول على فوائد صك الحضانة، وأخيرًا تنفيذ صك الحضانة، التي تضمن تواجد الأبناء مع الأب أو الأم.

فوائد صك الحضانة

صك الحضانة يضمن العدالة، في المكان الأنسب لتواجد الأبناء، عقب وقوع الانفصال بين الزوجين، ويمكن للأم أو الأب أن يقوموا بتنفيذ خطوات توثيق الحضانة عبر ناجز، وهي إحدى الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة ناجز مثل؛ خدمة طلب إثبات خلع إلكتروني، وخدمة استعلام برقم الهوية عن إيقاف الخدمات، وخدمة طريقة اصدار وكالة ناجز، وغيرها الكثير من الخدمات مثل استخراج صك حضانة إلكتروني.

الأوراق المطلوبة لصك الحضانة

يجب إحضار الهوية الوطنية الرقمية للمتقدم بالطلب بالأصل والصورة.

مع ضرورة تواجد شاهدين ومعدلين.

وأخيرًا خطابًا موجهًا للجهة المعنية بطلب الحضانة.

خطوات التقديم على نموذج صك حضانة

قم بالدخول على بوابة وزارة العدل السعودية من بوابة ناجز. وبعد ذلك توجه إلى الخدمات الإلكترونية. وتقدم بطلب إلى الدوائر الإنهائية. وبعدها اختر خدمة إثبات صلاحية حضانة.

كم مدة صدور صك الحضانه؟

إذا كنت قد استوفيت الشروط المذكورة بالأعلى، فإنه يبدأ صك الطلاق في التحرك مباشرة، عقب أن يتم الاتفاق بين الشخصين بشأن الحضانة والنفقة، ويستغرق صدور صك الطلاق شهرًا واحدًا من تاريخ الاتفاق بشأنه.

هل يجوز رفع دعوى حضانة قبل الطلاق؟

من المعتاد أن تكون حضانة الأطفال، عقب الانتهاء من إجراءات الطلاق، إلى الأم مباشرة في حال عدم وجود، أية خلافات بين الطليقين على الأطفال وأماكن تواجدهم، ولكن وفقًا للقانون السعودي، تسقط حضانة الأم للأطفال، في حالات عدم أهليتها لاحتضان الطفل، أو في حال زواجها من شخص آخر.