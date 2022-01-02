أسواق العثيم فالسعودية وخصومات وتخفيضات تصل ل60٪بمناسبة السنة الجديدة

يبدأ أسواق العثيم بالسعودية السنة الجديدة بخصومات وتخفيضات قوية، حيث يخص كل المنتجات والسلع بخصم يصل ل 60٪، بمناسبة العام الجديد، والخصومات متوفرة في كل الفروع بداخل المملكة العربية السعودية، ويعد أسواق العثيم من أكبر المراكز التسويقية والأكثر مبيعاً على الإطلاق ويتميز بتوفير كل المنتجات في كل الفروع في نفس الوقت ليسهل على عملاءه الحصول على العرض والسلع الضرورية في أقل وقت ممكن من خلال التوجه لأقرب فرع لديه لشراء كل ما يحتاج إليه.

أسواق عبدالله العثيم وأسعار تناسب الجميع:

يتميز أسواق العثيم بتفاوت أسعار المنتجات والسلع المتواجده به لتناسب جميع الفئات فالمملكة، فكل ما تحتاج إلية سوف تجده متوفرة و بالسعر المناسب لك، كل هذا من أجل الحصول على ثقة وإرضاء العميل، وسوف نتناول العرض الأسبوعي لأسواق العثيم في الأسطر الآتية من خلال موقع ثقفني.

عروض أسواق العثيم في قسم الألبان والجبن:

من خلال الأسطر الأتية سوف نتكلم عن العرض الأسبوعي التي تخص به أسواق العثيم منتجاتها والسلع المتواجدة بداخلة كما يلي:-

شبيهة جبن الزهار دبل حبة البركة للإستمتاع بفطور شهي ولذيذ، السعر للكيلو داخل العرض 13.50 ريال سعودي.

جبن سارا اسطنبولي عالي الجودة ومذاقها في غاية الروعة، السعر للكيلو داخل العرض 26.95 ريال سعودي.

جبن هالي براميلي حليب غار، السعر للكيلو داخل العرض 19.95 ريال سعودي.

العرض حتى نفاذ الكمية لعاشقي الحلوة الطحينية، حلاوة حلواني سادة تعتبر من الأكثر مبيعاً، السعر للكيلو داخل العرض 9.95 ريال سعودي.

حلاوة حلواني مع فستق السعر للكيلو داخل العرض 15.50 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنطفات: