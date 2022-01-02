نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسواق العثيم فالسعودية وخصومات وتخفيضات تصل ل60٪بمناسبة السنة الجديدة في المقال التالي
يبدأ أسواق العثيم بالسعودية السنة الجديدة بخصومات وتخفيضات قوية، حيث يخص كل المنتجات والسلع بخصم يصل ل 60٪، بمناسبة العام الجديد، والخصومات متوفرة في كل الفروع بداخل المملكة العربية السعودية، ويعد أسواق العثيم من أكبر المراكز التسويقية والأكثر مبيعاً على الإطلاق ويتميز بتوفير كل المنتجات في كل الفروع في نفس الوقت ليسهل على عملاءه الحصول على العرض والسلع الضرورية في أقل وقت ممكن من خلال التوجه لأقرب فرع لديه لشراء كل ما يحتاج إليه.
أسواق عبدالله العثيم وأسعار تناسب الجميع:
يتميز أسواق العثيم بتفاوت أسعار المنتجات والسلع المتواجده به لتناسب جميع الفئات فالمملكة، فكل ما تحتاج إلية سوف تجده متوفرة و بالسعر المناسب لك، كل هذا من أجل الحصول على ثقة وإرضاء العميل، وسوف نتناول العرض الأسبوعي لأسواق العثيم في الأسطر الآتية من خلال موقع ثقفني.
عروض أسواق العثيم في قسم الألبان والجبن:
من خلال الأسطر الأتية سوف نتكلم عن العرض الأسبوعي التي تخص به أسواق العثيم منتجاتها والسلع المتواجدة بداخلة كما يلي:-
- شبيهة جبن الزهار دبل حبة البركة للإستمتاع بفطور شهي ولذيذ، السعر للكيلو داخل العرض 13.50 ريال سعودي.
- جبن سارا اسطنبولي عالي الجودة ومذاقها في غاية الروعة، السعر للكيلو داخل العرض 26.95 ريال سعودي.
- جبن هالي براميلي حليب غار، السعر للكيلو داخل العرض 19.95 ريال سعودي.
- العرض حتى نفاذ الكمية لعاشقي الحلوة الطحينية، حلاوة حلواني سادة تعتبر من الأكثر مبيعاً، السعر للكيلو داخل العرض 9.95 ريال سعودي.
- حلاوة حلواني مع فستق السعر للكيلو داخل العرض 15.50 ريال سعودي.
عروض أسواق العثيم على المنطفات:
- صابون تايد بودرة مركز لضمان نظافة وريحة هائلة وايضاً توفير بادر بالحصول على العرض إشتري المنتج الأن بنصف الثمن الخصم عليه يصل ل53٪، كيس 5كجم السعر للكيس 71.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 33.95 ريال سعودي.
- شامبو صانسيلك تجديد فوري لحماية الشعر من التقصف والاستمتاع بنعومة ولمعان وتغذية الشعر، يتوفر علية خصم ل 49٪،السعر للحبة (700 مل) قبل العرض 29.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي.
- معجون سيجنال مكافح التسوس (120 مل) لحماية الأسنان من التسوس بادر بالحصول على الخصم يصل ل 38٪، السعر قبل العرض 7.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 4.95 ريال سعودي.
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