نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل الشخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض العديد من عرو ض التمويل التي تناسب العديد من أصحاب الدخل في المملكة ومنها التمويل الشخصي بدون تحويل راتب والتي يبحث عنها الكثير سواء من المواطن أو المقيم، ويقدم البنك القرض وفق مجموعة من الشروط الهامة، كما يمكن التقديم على التمويل من خلال موقع البنك الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة مقرات البنك، والتي تنتشر في عديد من محافظات المملكة وإليكم كافة التفاصيل والشروط المطلوبة للحصول على القرض الشخصي.

التمويل الشخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض

يقدم بنك الرياض العديد من عروض التمويل المختلفة التي تناسب العديد من الفئات في المملكة ومنها، المرابحة وتورق والتمويل الشخصي بدون تحويل راتب وهو ما نقدم كافة المعلومات الخاصة به من خلال المقال التالي.

شروط التمويل الشخصي بدون تحويل راتب.

يتم تقديم القروض من بنك الرياض بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وفق عدد من الشروط التي يوضحها البنك ومنها:

التقديم على التمويل لمن يصل عمره حتى 23 عام.

يتم تقديم هذا النوع من التمويل لموظفي البنوك في المملكة فقط.

لابد من التواجد على رأس العمل لمدة لا تقل عن عام.

أن كون راتب المتقدم من موظفي البنوك لا يقل عن عشرة ألاف ريال شهري.

من الشروط الخاصة بالتمويل عدم زيادة التزامات العميل عن 33% من الراتب الشهري سواء لدى البنك أو الجهات الأخرى.

مميزات التمويل من بنك الرياض

يتميز التمويل الشخصي من بنك الرياض والخاص بموظفي البنوك وفق الشروط التي قدمناها على عدد من المميزات منها:

التمويل من بنك الرياض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يوفر البنك فترات سداد تصل إلى خمس سنوات.

يقدم التمويل للسعوديين فقط ويقدم لهم هامش ربح تنافسي.

يوفر البنك العديد من خيارات السداد للأقساط بطريقة مرنة.

يتم التقديم على القرض لموظفي البنوك وكافة الشركات التابعة لها فقط.

طريقة التقديم على القرض

يتم التقديم على التمويل من بنك الرياض من خلال الموقع الإلكتروني للبنك ويتم التقديم وتعبئة النموذج المعد لذلك، وإدخال بيانات المستفيد الشخصية وبيانات التواصل والبيانات المالية ثم إرسال الطلب.