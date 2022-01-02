شروط وخطوات التسجيل فى برنامج ساعد وزارة الخدمة المدنية السعودية 1443 – 2022

يعتبر برنامج ساعد وزارة الخدمة المدنية السعودية من البرامج الهامة. التى ينبغى على المواطن السعودى معرفة كيفية التسجيل في هذا البرنامج. للاستفادة من من الخدمات والوظائف التي تقدمها الوزارة لجميع المواطنين فى المملكة العربية السعودية. وللتسجيل فى برنامج ساعد وزارة الخدمة المدنية هناك بعض الشروط . وكذلك بعض الأوراق اللازمة للتسجيل والاستفادة من البرنامج والخدمات والوظائف التي تقدمها الوزارة.

الشروط اللازمة للتسجيل في برنامج ساعد بوزارة الخدمة المدنية

وقد تم إتاحة التسجيل فى برنامج ساعد بوزارة الخدمة المدنية لجميع الأشخاص الذين يرغبون فى العمل والحصول على الوظائف التي تقدمها الوزارة عبر برنامج ساعد بشكل الكترونى وتعتبر هذة الخدمة مقدمة الى المواطنين العاطلين عن العمل وليس لديهم اى وظائف.

لا يتعدى أو يتجاوز عمر المتقدم عن 45 عام.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة.

كذلك المتقدم يكون عاطل عن العمل ولا يعمل فى اى وظيفة.

كما يجب أن يكون المتقدم قادر صحيا على اداء الوظيفة.

ألا يكون المتقدم محكوم عليه فى الاحكام القانونية والجنائية او جرائم مخلة بالاداب.

الاوراق المطلوبة للتسجيل فى برنامج ساعد وزارة الخدمة المدنية

يتبغى على المتقدم فى برنامج ساعد للحصول على وظيفة ان يقوم باقديم الاوراق المطلوبة والمستندات التى تثيت انة لا يعمل وليس لدية وظيفة وهناك بعض الاوراق اللازة للتقدم فى برنامج ساع وزارة الخدمة المدنية وهى

صورة من شهادة المؤهل للمتقدم مع الأصل.

ايضا صورة من الهوية القومية كذلك مع الأصل.

البطاقة العائلية وصورة منها.

كيفية التسجيل في برنامج ساعد وزارة الخدمة المدنية

ينبغى اتباع الخطوات المطلوبة للتقديم على برنامج ساعد حتى تتم العملية بنجاح زهذة الخطوات هى