نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اون لاين شروط وكيفية الحصول على التمويل الشخصى من شركة اليسر 2022 بدون ضامن او تحويل للراتب في المقال التالي
يعتبر التمويل الشخصي من شركة اليسر السعودية أحد طرق التمويل. التي تساعد مختلف الفئات فى الحياة الاجتماعية ورفع الأعباء عن المواطنين. والتمويل الشخصي من شركة اليسر يتم تقديمه بفترات سداد مميزة ورائعة وبدون اى ضمان او تحويل الراتب أو الحاجة إلى كفيل. ويتميز تمويل اليسر بأنه يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية. ويمكن للعملاء الحصول عليه اونلاين. وهو من أفضل الطرق التمويلية التي تقدمها الشركة للمواطنين فى المملكة العربية السعودية.
الشروط اللازمة للحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر
للحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر السعودية يجب توافر بعض الشروط وهذه الشروط هي
- أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.
- كما يجب ان يكون راتب المتقدم للحصول على التمويل لا يقل عن خمسة آلاف ريال.
- ألا تكون فترة عمل المتقدم للحصول على التمويل لا تقل عن ستة أشهر قبل التقديم للحصول على التمويل في القطاع الحكومي أو الخاص.
- كما يشترط ان يكون سن المتقدم عن التقدم للحصول على التمويل لا يقل عن واحد وعشرين عام.
المميزات التى يحصل عليها المتقدم للحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر
يعتبر الحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر السعودية لة العديد من المميزات الهامة والتى تتميز به شركة اليسر عن باقى شركات التمويل.
- يمكن الحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر بدون تحويل للراتب.
- كما يمكن الحصول على التمويل بدون ضامن او كفيل.
- يتماشى التمويل من شركة اليسر مع احكام الشريعة الاسلامية.
- أيضا يتميز التمويل من شركة اليسر بأنه يتم إتاحته بشكل فورى اون لاين فى نفس اليوم.
- كذلك توفر الشركة التمويل على فترات سداد طويلة الأجل للعملاء حتى خمس سنوات.
- يمكن الحصول على التمويل أون لاين دون الحاجة للذهاب الى الشركة.
كيفية الحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر السعودية
للحصول على التمويل يجب اتباع بعض الخطوات التي تسهل الحصول على التمويل وهي
- الدخول على الرابط الرسمى للشركة.
- ثم الضغط على الطلب الخاص بالتمويل الشخصي.
- ادخال كافة البيانات المطلوبة.
- ثم كتابة البيانات الشخصية وبيانات العمل.
- بعد ذلك الضغط على الموافقة على الشروط بعد قراءتها.
- إرسال طلب التمويل. الانتظار للحصول على موافقة الشركة على التمويل.
- الرقم المجانى لشركة اليسر 8001160711
- الرقم الموحد 920000711
- رقم الشكاوى8001162752
- رقم شركة اليسر 8001160711
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ