تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الجديد وتسجيل مستفيد جديد 1443

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الجديد، حيث يعتبر الضمان الاجتماعي واحداً من أهم البرامج التي تخص التنمية بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي من أجل العمل الجاد للقضاء على الفقر بين فئات كبيرة من المواطنين السعوديين، وقد ناشدت وزارة الضمان الاجتماعي جميع المستفيدين من خدمات الوزارة بضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم من أجل استمرارية الصرف لجميع المواطنين، لذا يهتم عدد كبير من المواطنين بأي أخبار جديدة تخص برنامج الضمان الاجتماعي، لذا وفرنا لكم رابط تحديث الضمان الاجتماعي، وشروط وطريقة التسجيل في الضمان للمستفيدين الجدد داخل المملكة العربية السعودية.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الجديد

يستطيع جميع العملاء التابعين لوزارة الموارد البشرية القيام بتحديث البيانات التي تخص الضمان الاجتماعي والمسجلة علي موقع الوزارة، من خلال القيام بالخطوات الأتية:

يبدأ الإجراء بالدخول علي موقع الوزارة الرسمي: موقع وزارة الموارد البشرية.

الولوج إلى المنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

أو تسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني.

سوف يتم عرض لوحة البيانات التي تخص كل مستفيد، علي أن يتم الاطلاع علي البيانات التالية (الاسم الأول للمستفيد، اسم الأب، الاسم الخاص بالجد، وكذلك اسم العائلة مع تسجيل جنس المستفيد وطبيعة الحالة الاجتماعية، وتسجيل الحالة الوطنية والجنسية الخاصة بالمستفيد) ثم الضغط على تبويب “التالي”.

يجب إدخال البيانات الخاصة بالعنوان الوطني وتدوين البيانات التالية بطريقة صحيحة (الرقم البريدي، اسم المنطقة، الاسم الخاص بالمدينة، اسم الحي، اسم الشارع، والبيانات الخاصة بهاتف المنزل، ورقم الجوال) وغيرها من البيانات الأخري.

تحديث البيانات الخاصة بالحساب البنكي.

تحديث البيانات الخاصة بالدخل الشهري.

الضغط علي تحديث البيانات وسوف تصل رسالة إلى الجوال تفيد باكتمال التحديث بنجاح.

التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي الجديد

يستطيع جميع العملاء الجُدد التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي المطور الذي تم الإعلان عنه من جانب الوزارة، علي أن يتم التقديم بالخطوات الأتية: