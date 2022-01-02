نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير بالسعودية وخصومات تصل ل50٪ بمناسبة العام الجديد في المقال التالي
عروض وخصومات مستمرة وبقوة داخل مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية، استطاعت مكتبة جرير في وقت وجيز ان تثبت نفسها وتصنع إسم كبير وضخم في عالم التسويق داخل المملكة وأيضاً في العديد من الدول العربية، ويعمل على إرضاء العملاء وتوفير كل ما هو ضروري وأساسي لجميع عملاءه في كل الفروع في نفس الوقت وأيضاً عمل العروض المستمرة التي تخص جميع السلع الضرورية لكل منزل وسوف نتناول في الأسطر الأتية العروض المتوفرة بالتفصيل.
عروض مكتبة جرير بالسعودية بمناسبة السنه الجديدة :
مكتبة جرير تتميز بجودة منتجاتها ومضمونة 100٪ فما من جهاز يحتاج له المنزل إلا وسوف تجده متوفر وبجميع الماركات ومضمون وبأسعار متفاوتة لتناسب الجميع، ومتوفر في جميع الفروع لتسهيل على العميل الحصول على كل المستلزمات بطريقة سهلة ووقت وجيز، ويسعي دائما للحصول على إرضاء جميع العملاء فادي ذالك على أنه أصبح من أضخم مراكز التسويق والأكثر مبيعاً على الإطلاق داخل وخارج المملكة العربية السعودية وسوف نتناول العروض والتخفيضات بالتفصيل.
تخفيضات وعروض مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية :
- يتوفر خصم يصل ل10٪ على كمبيوتر لوحي يدعم الشبكة، ابل أيباد برو 12.9، السعر قبل العرض 10999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 9899 ريال سعودي بادر بالحصول على المنتج والإستمتاع بالعرض.
- كمبيوتر لوحي واي فاي هواوي، ميت باد برو 12.6، متوفر عليه خصم يصل ل 17٪، السعر قبل العرض 3599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2999 ريال سعودي.
- هاتف ابل ايفون 13 برو ماكس، سعة 512 جيجا بايت متوفر الأن وبخصم لا تجعله يفوت السعر داخل العرض 6699 ريال سعودي.
- هاتف ابل ايغون13 برو ماكس، سعة 1تيرا بايت، عالي الجودة ويعد الأكثر مبيعاً على الإطلاق، السعر داخل العرض 7699 ريال سعودي.
- شاشة هاير 70 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، عالي الجودة والوان واضحة للغاية، يتوفر عليه خصم يصل ل 46٪، السعر قبل العرض 5599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2999 ريال سعودي، وفر مع عرض التوفير حوالي 2600 ريال سعودي.
- شاشة سوني 55 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، الوان واضحة وجودة عالية، العرض المتوفر عليها يصل ل 49٪، السعر قبل العرض 5999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3049 ريال سعودي، وفر مع عرض التوفير 2950 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ