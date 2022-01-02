أسعار البيك الجديدة في السعودية 2022 وكيفية طلب الوجبات أونلاين

يُفضل كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، شراء الوجبات الجاهزة من المطاعم المعروفة، لذلك تحظى قائمة أسعار البيك الجديدة في السعودية 2022م، باهتمام كبير في جميع مناطق المملكة، سيما أن هذا المطعم يقدم وجبات دجاج مميزة تناسب جميع أفرد الأسرة وبأسعار مخفضة، بالإضافة الساندوتشات والمشروبات.

قائمة أسعار البيك الجديدة في السعودية 2022

وننشر قائمة أسعار البيك الجديدة في السعودية 2022م، التي أعلنت عنها إدارة السلسلة في جميع أنحاء البلاد، وذلك على النحو التالي:

اسم الوجبة السعر وجبة بيك بيج (عادي) سعر 11.5 ريال. وجبة بيك بيج (حراق) سعر 11.5 ريال. وجبة دجاج البيك سعر 10.5 ريال أو 14 ريالا. ساندوتش جمبري 10.5 ريال سعودي وجبة الجمبري الجامبو بسعر يبدأ من 29 ريالا. وجبة الجمبري الاقتصادية بسعر 21 ريالا. وجبة دجاج البيك 14 ريالا سعوديا وجبة الجمبري الاقتصادية 10 قطع 21 ريالا سعوديا وجبة سناك دجاج مسحب (أصابع) 4 ريالا سعودي وجبة فلافل البيك 7.5 ريال وجبة دجاج مسحب 7 قطع 10.5 ريال سعودي، و8 قطع = 14 ريالا سعوديا

الرقم المجاني الموحد لمطعم البيك

وتسهيلا على العملاء في جميع أنحاء السعودية، وفرت سلسلة مطاعم البيك الرقم الموحد، إضافة إلى أرقام ووسائل أخرى للتواصل مع خدمة العملاء وتوصيل الطلبات في البلاد، وذلك على النحو التالي:

الرقم المجاني الموحد لمطعم البيك 8002442245.

أو الاتصال على رقم الهاتف 12 286 67 77 +966.

كما يمكن التواصل من خلال رقم الفاكس: 12 286 60 66 +966.

ومن الممكن إرسال رسالة عبر عنوان البريد الإلكتروني: Email: [email protected]

كيفية طلب الطعام من تطبيق البيك الجديد

وعن طريق تطبيق البيك، يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة، طلب وجبات أونلاين، والاطلاع على العروض التي يعلن عنها المطعم، وذلك على النحو التالي: