يقدم بنك التنمية الاجتماعية حزمة متنوعة وكبيرة من التمويلات التي يقدمها للفئات المتوسطة والأقل دخلاً والتي تكون بمثابة مساعدة من البنك لتحسين الحالة المعيشية وتوفير مصدر دخل يتناسب مع الاحتياجات المعيشية لكل أسرة ومن أحد الحلول التمويلية التي يقدمها البنك هو تمويل السيارة للمساعدة في توفير فرصة عمل للراغبين بالعمل وتحقيق مكسب مادي يكون هو مصدر الدخل لهم ولأسرهم ولكن يضع البنك عدد من الشروط اللازمة للحصول على هذا التمويل المقدم سنتعرف عليها في هذا المقال.

ماهي الشروط المطلوبة للحصول على تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية

هو أحد المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك ويستهدف من خلالها المواطنين الذين يمتلكون قدرة على القيام بالعمل في مجال النقل ولم تسمح لهم الفرص بإيجاد عمل مناسب كما أنه مقدم للمواطنين الراغبين في العمل لزيادة دخلهم ويضع البنك شروط من أهمها التالي:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي ومقيم بالمملكة لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عاماً.

أن يكون لدي المتقدم رخصة قيادة سارية ولا توجد عليه أي مخالفات مرورية.

لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 14000 ألف ريال.

أن يقدم ضمان مناسب ويوافق عليه البنك.

أن يقوم بالتسجيل في أحد الشركات المعتمدة.

لابد من ضرورة التأمين على السيارة.

أهم مميزات التمويل

من متطلبات الحصول على التمويل وجود بطاقة هوية وطنية للمتقدم وتكون سارية المفعول ورقم جوال مسجل في منصة أبشر ورقم الآيبان ورخصة قيادة سارية ويجب أن يقوم المتقدم بتقديم نموذج طلب الحصول على التمويل عبر بنك التنمية ورفع كل المستندات المطلوبة كما يضع البنك مجموعة من المميزات الخاصة بالقرض وهي كالتالي: