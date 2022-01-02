الآن نتائج قبول الدفاع المدني 1443 نتائج القبول في الوظائف العسكرية برتبة جندي

نتائج قبول الدفاع المدني 1443، من الكلمات التي زاد البحث عنها بشكل كبير حالياً في المملكة العربية السعودية، وبشكل خاص عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن نتائج القبول المدني 1443، حيث أعلنت وزارة الدفاع مؤخراً عن فتح باب التقديم في الوظائف العسكرية برتبة جندي، حيث تم التسجيل في تلك الوظائف إلكترونياً وهذا حتى لا يضطر الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف للنزول من المنازل، كما سيتم الإعلان عن نتائج القبول الكترونياً أيضاً حتى يسهل على المتقدمين معرفة أسماء المقبولين في الوظائف، ونستعرض عليكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني نتائج قبول الدفاع المدني 1443.

نتائج قبول الدفاع المدني 1443

أعلنت وزارة السعودية عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج قبول الدفاع المدني في الوظائف العسكرية، وهذا بعد أن أعلنت الوزارة من قبل عن توفير عدة وظائف عسكرية، للجنسين على حد سواء “رجال، ونساء”، وقد قام كل من يجدون أنفسهم مناسبين لتلك الوظيفة بالتسجيل عبر موقع جدارة للتوظيف الإلكتروني، حيث بدأ التقديم اعتباراً من 20/1/1443 الموافق 28 أغسطس 2021 واستمر حتى 25/2/1443الموافق 2 ستمبر2021، وقررت بعدها الوزارة تمديد فترة التقديم حتى 27/1/1443، وتلك الوظائف تضمنت رتب مختلفة وأبرزها “رتبة جندي، رتبة جندي أول، عريف، وكيل رقيب”، ومن المقرر أن تكون نتيجة القبول في وظائف الدفاع المدني متاحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني بالسعودية 1443

أكدت وزارة الدفاع أنه في حالة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة سيتم الإعلان رسمياً عن نتائج قبول الدفاع المدني والكشف عن أسماء المقبولين فيها، ويتم الاستعلام عن نتائج وظائف الدفاع المدني في المملكة العربية من خلال منصة ابشر للتوظيف، والتي تتبع وزارة الداخلية وتوفر الكثير من الخدمات المختلفة للجميع، وتتم عملية الاستعلام على النحو التالي:

الدخول المباشر على منصة أبشر للتوظيف.

الضغط على أيقونة إشعار القبول.

اختيار الوظيفة المرغوب الاستعلام عنها.

تسجيل رقم الهوية مع تاريخ الميلاد، والجنس، والحالة الاجتماعية، رقم هوية الأب”.

إدخال رقم الوظيفة.

الضغط على كلمة عرض، وستظهر على الفور التفاصيل المطلوبة سواء بالقبول أو الرفض”.

كما يمكن الاستعلام عبر موقع وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية واختيار أيقونة القبول في الوظائف العسكرية، والضغط على القبول والتسجيل.

والجدير بالذكر أن وزارة الدفاع ستقوم بإرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة المسجلة مع الطلب، تؤكد فيها القبول وتحديد إجراء المقابلة الشخصية واختبارات المتقدمين.