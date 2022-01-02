نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق دعم ريف وطريقة التسجيل في برنامج ريف تعرف على شروط القبول في ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استحقاق دعم ريف 1443 من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وكذلك طريقة التسجيل في برنامج ريف وكم دعم ريف، كل هذه تساؤلات تدور في أذهان الكثير من المستحقين للدعم، وقد حدد برنامج ريف في تغريده له على تويتر شروط الحصول على دعم ريف، وهو ما سوف نوضحه بالتفصيل من خلال هذا المقال وعبر موقعكم المفضل ثقفني، ويهدف برنامج ريف لرفع معيشة صغار المزارعين والأسر المنتجة، وتقديم الدعم المادي لهم للارتقاء بمستواهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك وفق شروط وضوابط ينبغي أن تتوافر فيمن يرغب في الحصول على الدعم.

شروط استحقاق دعم ريف 1443

أوضح برنامج ريف من خلال موقعه الرسمي على تويتر الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الحصول على دعم ريف، وهذه الشروط هي كالتالي:-

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم عن 21 عام. ألا يتجاوز دخل الفرد الساعي للحصول على الدعم 9000 ريال شهرياً. ألا يتعدى مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر عن ثلاث برامج. عدم تجاوز الدعم المقدم سنوياً عن الحد الأقصى وهو 54000 ريال سعودي. تقديم كافة المستندات التي تثبت الأهلية لمزاولة المهنة. الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة. أن يكون لدى المتقدم للحصول على الدعم حساب بنكي مفعل باسمه ومسجل في المنصة الإلكترونية. التسجيل في المنصة مع إدخال كافة البيانات بشكل صحيح ودقيق. يجب أن تحصل الأسر الراغبة في الدعم على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية.

طريقة التسجيل في برنامج ريف 1443

يتم التسجيل للحصول على دعم برنامج ريف إلكترونياً من خلال القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على رابط برنامج ريف الإلكتروني.

النقر على أيقونة “تسجيل”.

ملئ كافة البيانات المطلوبة ورفع كافة المستندات اللازمة.

الضغط على أيقونة “سجل الآن”.

كم دعم ريف

يتم تحديد قيمة الدعم المقدم من برنامج ريف على حسب النشاط الذي يقوم به المستحق للدعم، بحيث لا يتجاوز بأي حال من الأحوال عن 54000 ألف ريال سعودي، ويكون الدعم بما لا يتجاوز 10% من قيمة رأس المال الخاص بالمشروع.

متى صرف دعم ريف

يتم تقديم الطلب وإرساله عبر موقع البرنامج، ثم يقوم المختصين بمراجعة المستندات والأوراق والتأكد من أحقية مقدم الطلب للحصول على الدعم، ويتم الحصول على الدعم في القطاعات الزراعية خلال 60 يوم من تقديم الطلب، أما بالنسبة لقطاع القيمة المضافة، يتم ذلك بعد مرور 60 يوم من تاريخ زيارة ممثل الجمعية للتحقق من جدية المشروع.