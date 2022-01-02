متي موعد صرف حساب المواطن لشهر جمادى أول 1443 شهر يناير في السعودية

متي موعد صرف حساب المواطن لشهر جمادى أول 1443 اقترب موعد صرف حساب المواطن في السعودية لشهر جمادى أول 1443 للدفعة الـ 50 والتي يتم صرفها دائمًا في الأيام الأولى من كل شهر ميلادي وهذا البرنامج مقدم من الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية لدعم الأسر الفقيرة التي هي بحاجة إلى دعم مادي وخاصة كبار السن أو الأشخاص الذين تمت إصابتهم بإعاقات كلية أو جزئية منعتهم من ممارسة العمل مرة أخرى وبالتالي لا يمكنهم الحصول على الدعم المادي وحددت الحكومة بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الموطن كي يستطيع التقديم على الدعم.

متي موعد صرف حساب المواطن لشهر جمادى أول 1443

يأتي موعد صرف المعاش من حساب المواطن في المملكة العربية السعودية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

موعد صرف المعاش لشهر يناير يكون يوم الإثنين الموافق 10 يناير 2022 – 7 جمادي الثاني 1443.

إذا لم يتم وصول الدفعة يجب تبليغ أحد الجهات المسؤولة حتى تبحث في حل للمشكلة حتى لا يضيع عليك المعاش لهذا الشهر.

يجب على كل المواطنين المسجلين في الدعم تفقد حساباتهم البنكية حيث أن الدفعة ستصل عليها.

شروط حصول المواطنين السعوديين على دعم حساب المواطن 1443 – 2022

حددت الحكومة السعودية بعض الشروط حتى يتثنى للمواطن السعودي حصوله على الدعم وكانت الشروط كالآتي:-