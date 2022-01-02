تأجيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا ومتحورها الجديد “اوميكرون” حقيقة ام لا

آلاف من المواطنين وخاصة من أولياء الأمور لا يكفون عن البحث عن حقيقة تأجيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا والمتحور الجديد “اوميكرون”، وذلك على الرغم من أنه قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كل ما يدور من شائعات حول ذلك الموضوع، إلا أنه ما زالت تنشر العديد من المواقع الالكترونية غير الرسمية، وبعض من مواقع التواصل الاجتماعي اخبار مغلوطة تخص هذا الشأن ، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

حقيقة تأجيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا

اشتعلت محركات البحث مؤخرا من قبل أولياء الأمور لمعرفة حقيقة تأجيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا، وخاصة بعد الاعلان عن ظهور متحور جديدمن فيروس كورونا يسمى أوميكرون، وهو ما أثار حالة من القلق والتوتر في نفوس المواطنين في مختلف أنحاء العالم، وقد أثار ذلك الخبر الكثير من الجدل والكثير من الأخبار التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي، زعما بأنه اتخذت وزارة التعليم بالمملكة قرارا بتعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار المتحور الجديد في المملكة، وهو ما تم نفيه من قبل الجهات المعنية في الوزارة، مؤكدة أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وفقا للخطة الزمنية الموضوعة للعام الدراسي الجاري، كما اضافت الجهات أنه لا نية لتعليق الدراسة في الفترة الراهنة، مع توضيح أن ذلك القرار لا يخص وزارة التعليم وليس من مهامها، وإنما وزارة الصحة والسكان هي المعنية باتخاذ مثل هذه القرارات بعد تقييم الوضع الوبائي في المملكة، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يستدعي تعليق الدراسة.

تكذيب قرار تأجيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا

بعد أن كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن حقيقة تأجيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا، أكدت كذلك أن اتخاذ اي قرار سوف يوضع في الاعتبار مصلحة الطلاب أولاً، وانه سوف يتم استكمال العام الدراسي تحت أي ظرف بالطريقة التي اتناسب مع الحفاظ على صحة ة الطلاب، مؤكدة انه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحمي الطلاب من خطر الاصابة بالفيروس أو متحوره الجديد.