نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل أمكان 1443 خطوات التسجيل للحصول على قروض بشروط ميسيرة عبر شركة أمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة إمكان للتمويل قامت بالاتحاد مع المملكة العربية السعودية عن طريق القيام بإتاحة الكثير من مختلف التمويلات ومن بين تلك التمويلات التمويل الميسر كما أتيحت التمويل الإضافي، ولكن تستند تلك التمويلات باختلافها إلى مجموعة من القواعد والشروط اللازم وجودها للاستفادة من تلك التمويلات، وتلك التمويلات تستهدف عدد كبير من المواطنين السعوديين، كما يوجد العديد من التسهيلات للحصول على التمويل دون أي تعقيد وتعد شركة إمكان ذات تبعية لمصرف الراجحي السعودي.

القواعد والشروط اللازمة للحصول على تمويل إمكان.

من الأساسيات اللازم توافرها لسهولة وإمكانية الحصول على تمويل إمكان إتاحة كل الأوراق المطلوبة والتي من بينها إثبات وجود دخل ثابت ومستمر وكذلك الانتماء للجنسية السعودية، وفيما يلي نعرض شرح مفصل لكل الشروط اللازم توافرها لاستحقاق تمويل إمكان:

يشترط تواجد دخل ثابت كل شهر للحصول على التمويل بحد أدنى 1900 ريال سعودي لكل متقاعد. كما أنه من شروط التمويل الميسر التابع لتمويل إمكان وجود مبلغ 2000 ريال سعودي كحد أدنى لغير المتقاعدين على اختلافهم. لسير العملية التمويلية بطريقة سليمة يستلزم امتلاك حساب في البنك لدى مصرف الراجحي. ولا يمكن إتمام عملية التمويل إلا في حال توافر تقرير سمة بالمملكة العربية السعودية. يتراوح الحد الأدنى للعمر للحصول على التمويل 22 عام أما عن الحد الأقصى فيصل إلى 60 عامًا.

الامتيازات التي يحصل عليها من يتيح له فرصة تمويل من شركة إمكان.

هذا التمويل يتماشى بكل المعاني مع الدين الإسلامي داخل المملكة العربية السعودية. الحد الأقصى للتمويل الميسر المقدم من شركة إمكان يبلغ 50000 ريال سعودي. من أهم ما يميز هذا التمويل لا يستلزم الحصول على موافقة من الكفيل الغارم، كما أنه لا يتطلب القيام بتحويل الراتب الشهري.

رقم إمكان الراجحي المجاني

توفر إمكان الراجحي رقمًا موحدًا مجانيًا للأفراد الذين يرغبون في التقدم للحصول على تمويل شخصي لمعرفة حالة الطلب أو الشروط والأحكام المفروضة عليهم.يمكن للفرد معرفة الشروط عن طريق الاتصال بالرقم 920011038 وفي حال وجود تساؤلات حول حالة الطلب وإمكانية تمويل مصرف الراجحي. كما تقدم الطلب عبر موقع إمكان لتتبع كافة التفاصيل والأسئلة من خلاله، ويمكنك الحصول عليها من خلال زيارة موقع إمكان الرسمي.

شركة إمكان الراجحي للتمويل تسجيل الدخول 1443

هذا ويتم تنزيل تطبيق تمويل امكان من الراجحى من خلال هواتف الاندرويد والايفون وغيرها من الهواتف الحديثة من خلال متجر جوجل بلاى ومن ثم السير على الخطوات التى سنعمل على توضيحها على النحو التالى :-