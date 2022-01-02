نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار التميز للابتعاث الخارجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسار التميز للابتعاث الخارجي يعد واحد من أكثر الأمور التي يتم طرحها داخل عمليات البحث بصورة كبيرة، فهذا البرنامج يتم تقديمه لكافة المواطنين الأكثر تميزًا في دراستهم، حيث سيتحصلون على فرصة التعلم في أفضل الجامعات في العالم، لذلك نجد أن البحث الدائم عن هذا البرنامج لم يأت من فراغ بكل تأكيد.

مسار التميز للابتعاث الخارجي

إن هذا المسار يعتبر واحد من أهم المسارات الأكثر أهمية داخل برنامج خادم الحرمين الشرفين، حيث نجد أن المسئولين داخل هذا البرنامج قد اعتمدوا عددًا من التخصصات، مثل: رياضة وإدارة رياضية، سياحة وإدارة سياحية وفندقة.

تخصصات مسار التميز

ومثل: تخصص خدمة اجتماعية. وتخصص عدالة جنائية. وتاريخ، وعلم اجتماع، وعلوم البحار، وإعلام وعلوم اتصال، وموارد بشرية، والثروة السمكية، وعلوم البيئة، والاقتصاد، وإدارة الأعمال وإدارة الضيافة.

مواعيد التقديم على مسار التميز للابتعاث

وتم فتح أبواب التقديم للابتعاث الخارجي في يوم 21 ديسمبر لعام 2021. وستنتهي عملية التقديم في يوم 5 مايو لسنة 2022.

والمفاضلة لهذا البرنامج ستبدأ في بدايات شهر يونيو لسنة 2022. على أن يبدأ العام الدراسي في أغسطس 2022. وينتهي في بدايات شهر يوليو 2023.

شروط مسار التميز للابتعاث

قامت وزارة التربية والتعليم بالسعودية. بوضع عددًا من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم للحصول على التميز للابتعاث الخارجي. وإليكم عرض هذه الشروط بالشكل الآتي ذكره:

لابد أن يكون التقدم لهذا البرنامج حاصلًا على الجنسية السعودية. دون أن يكون لديه أي جنسية أجنبية أخرى.

كما يجب أن يتمتع المتقدم بسيرة من الأخلاق الحسنة.

وذلك بالإضافة إلى أن يكون قد تم قبوله داخل البرنامج الالتزام بشكل منتظم في الدراسة.

ولابد أن يكون قد استوفى كافة الأوراق والتي تطلب منه في البداية. لكي تتم عملية التقديم بالشكل الأمثل.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تخص مسار التميز للابتعاث الخارجي. وعرضنا كافة التخصصات الخاصة بهذا البرنامج ومواعيد التقديم والعام الدراسي. كما سردنا كذلك الشروط الخاصة بالموافقة على عملية التقديم. حيث تأكدنا أن هذ البرنامج من أهم الركائز الأساسية للاستثمار البشري داخل المملكة العربية السعودية.