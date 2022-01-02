نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج القبول الدفاع المدني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج القبول الدفاع المدني 1443 عبر أبشر توظيف وزارة الدفاع، وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية قد أعلنت على نتائج تقديم وظائف الدفاع المدني السعودي عبر موقع وزارة الداخلية للشؤون العسكرية الذي تم حتى 4 سبتمبر 2021 منذ حوالي شهر، لذلك سنتعرف على رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في المديرية العامة للدفاع المدني 1443 فيما يلي.

نتائج القبول الدفاع المدني 1443

كانت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بفتح باب التقديم على وظائف الدفاع المدني بداية من يوم 20 محرم 1443 هـ الموافق ليوم 28 أغسطس 2021 وظل التسجيل مفتوح حتى 4 سبتمبر الموافق 27 محرم.

وكان التسجيل متاحًا عبر أبشر توظيف في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن النتائج ستكون في مطلع العام الميلادي الجديد عبر طريقة الاستعلام عن نتائج قبول الدفاع المدني.

هذا ويتراوح الراتب المبدئي بدون العلاوات والبدلات للوظائف المختلفة مثل جندي بين 3000 ريال إلى 7000 ريال سعودي.

وكانت الوزارة قد أعلنت منذ أيام عن نتائج التجنيد الموحد.

الاستعلام عن نتائج القبول الدفاع المدني 1443 عبر أبشر توظيف

يمكن لمن قام بالتقديم على الوظاف التعرف على نتائج القبول المبدئي في الدفاع المدني عبر أبشر توظيف jobs.sa من خلال الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول على رابط موقع أبشر توظيف. قم بتسجيل الدخول عبر إدخال رقم الهوية وكلمة السر. ثم اختر من أعلى الصفحة “إشعار القبول”. بعد ذلك يجب عليك إدخال البيانات الشخصية وهي: (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – الجنس – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب). ثم أدخل رقم الوظيفة الخاص بالقطاع الذي قدمت عليه. في النهاية اختر “عرض”.

في حال تم القبول سيظهر لك في صفحة أبشر للتوظيف أنه تم قبولك وتاريخ المراجعة وما هي الخطوات المطلوبة للمتقدمين للقيام بها في المرحلة التالية.

سطلب منك طباعة عدد الوثائق وتسليمها في مقر مديرية الدفاع المدني بعد قبول المتقدم.

يجب التنويه هنا إلى ضرورة القيام بتكرار عملية الاستعلان على أبشر نتيجة تحديث أسماء المقبولين عن البداية نتيجة قبول عدد أكبر من المرشحين المتقدمين.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على طريقة استعلام عن نتائج قبول وظائف الدفاع المدني.