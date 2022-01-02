دائمًا ما يتم طرح طريقة التقديم في برنامج سفير للابتعاث مسار التميز داخل عمليات البحث، حيث نجد أن هذا البرنامج واحدًا من أبرز الخدمات الإلكترونية التي طرحتها وزارة التربية والتعليم السعودية بغرض تطوير منظومة التعليم بشكل عام، فمن الممكن أن يتحصل الطالب السعودي على شهادات معتمدة من جانب أشهر الجماعات الأكثر شهرة في العالم، نعرض لكم فى مقالنا هذا كل ما تحتاج معرفته للتقديم في برنامج سفير.

برنامج سفير للابتعاث مسار التميز

إن عملية التقديم في برنامج سفير للابتعاث الخارج تتم بشكل إلكتروني من خلال الالتزام بالخطوات الآتية:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي سفير التقديم على شبكة الانترنت.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة مسار التميز لابتعاث والتي تظهر مباشرة أمامه بالصفحة.

ثم يقوم المتقدم بالتوجه إلى البرنامج الدراسي سواء كان بكالوريوس أو ماجستير.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة موافقة الأحكام والشروط الخاصة بالبرنامج.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالضغط على كلمة التالي.

ومن ثم تأتي خطوة تعبئة البيانات الخاصة بالمتقدم، فهي عبارة عن رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

وبعدها تأتي خطوة كتابة البيانات الخاصة بالأكاديمية.

ثم يتم إرسال المستندات الخاصة بتقديم برنامج سفير.

وبعدها يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة إرسال.

وبذلك تكون تمت عملية التقديم بكل نجاح.

أهم شروط مسار التميز للابتعاث للتقديم على برنامج سفير

يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية، دون أن يكون قد حصل على أي جنسية أخرى.

وذلك بالإضافة إلى أن يكون ذلك المتقدم ذو صفات حسنة وسلوك مستقيم.

ولابد أن ينتظم ذلك الطالب المتقدم في البرنامج الدراسي الخاص بالبرنامج.

كما يجب أن يتحصل المتقدم على معادلة خاصة من المؤهل، وذلك يكون في حالة إذا كان تحصل على شهادته الدراسية من خارج أراضي المملكة العربية السعودية.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تخص برنامج سفير للابتعاث مسار التميز، حيث وجدنا أن قبول التقديم في هذا البرنامج في جامعات مسار التميز يعتمد بصورة كبيرة على مدى تواجد عددًا من الشروط بهذا الطالب التي عرضناها في هذا المقال.