قرض شخصي حتى 250 ألف بدون تحويل راتب وبقسط شهري يبدأ من 500 ريال

يبحث عدد كبير من مواطني المملكة والمقيمين فيها على تمويل شخصي بدون تحويل راتب، حيث يوفر لهم عدد من البنوك والشركات التمويلية المرخصة أفضل العروض والخدمات التي تهدف إلى بناء مستقبل خاص بهم، والحصول على العمل الإضافي لزيادة الدخل الشهري وشراء سيارة الأحلام أو دفع المصروفات الدراسية للتعليم، وهناك بعض أنواع التمويل بقسط شهري منخفض لتستطيع أن تقم بالسداد بدون أي قلق أو خوف من المبلغ التمويلي الذي سوف تحصل عليه فترة سداد طويلة ومرنة، ومبلغ تمويلي يبدأ من 5000 ريال وحتى 250 ألف ريال لقرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

قرض بدون تحويل راتب

إذا كان العمر لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 70 عاما فيمكنك الحصول على التمويل المميز من خلال أفضل الشركات السعودية، تمويل للمتقاعدين أون لاين وبأقل راتب، والتي توفر التمويل للعاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي تحصل على القرض في أسرع وقت وبإجراءات سريعة، تمويل سيارة مستعملة أو جديدة في 48 ساعة، وهي أن يكون الراتب للموظف الحكومي لا يقل عن 3000 ريال، والموظف بالقطاع الخاص لا يقل عن 6000 ريال، ومدة الخدمة بالوظيفة الحكومية لا تقل عن ثلاثة أشهر، في حين أن الموظف بالقطاع الخاص يجب أن لا تقل عن 12 شهرا، على علم بأن الموظف ببنك أو الاتصالات فالمدة الزمنية بالعمل قبل طلب التمويل يجب أن لا تقل عن 3 شهور.

طلب القرض بدون تحويل راتب

إذا تريد أن تحصل على مبلغ تمويلي يبدأ من 5000 ريال وحتى 250 ألف ريال بتلك الشروط السابقة، قرض شخصي بدون كفيل حتى 300 ألف ريال، فيجب أن تقم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وهي تشمل صورة الهوية الوطنية، وصورة من كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، وتعريف بالراتب من جهة العمل ويكون فيه الراتب الأساسي، والبدلات، وتاريخ الالتحاق بالخدمة، والعنوان الوطني، وكل هذا يتم إحضاره وتقديمه بعد الموافقة على الطلب، ويجب أن تقم بزيارة الفرع لتقديم طلبك من خلال شركة المرابحة المرنة مع إحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وسوف تحصل على تمويلك في الحال، وبموافقة فورية، وعلى سبيل المثال إذا كان المبلغ التمويلي 5000 ريال فأن القسط الشهري سيكون 500 ريال بفترة سداد سنة واحدة، وإذا كان المبلغ التمويلي 20 ألف ريال على فترة سداد خمس سنوات فأن القسط الشهري 600 ريال وبرسوم إدارية 1% من قيمة المبلغ التمويلي.