رابط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وما هى شروط التقديم

رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، بدأت وزارة الموارد البشرية فى عرض المستحقين للضمان الاجتماعي المطور بعد أن انتهت من فرز جميع المتقدمين للحصول على المعاش، وقد تم اختيارهم وفقا لشروط الاستحقاق التي وضعتها الوزارة، وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية من أجل استعلام كافة المتقدمين لاستحقاق الضمان عما إذا تم قبولهم وعن موعد صرف الضمان إذا كانوا من المستوفين لشروط الاستحقاق.

ويعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أحد الخدمات المميزة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من أجل دعم الأسر السعودية الأكثر احتياجا من أجل مساعدتهم ماديا فى تحسين ظروفهم المعيشية لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسرة المستحقة وتحويل هذه الأسر من الاحتياج إلى أفراد منتجة من خلال تقديم برامج تأهيل وتدريب للدفع بهم فى سوق العمل، ولتساؤل كثير من المستفيدين عن كيفية التسجيل والاستعلام عن موعد صرف المعاش لذلك نستعرض طريقة الدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور والتسجيل به.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

التوجه إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ادخل البيانات المطلوبة فى الخانات المخصصة مثل اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور.

ثم انقر على الموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط على تسجيل الدخول.

ستصلك رسالة برمز التحقق على رقم الجوال الخاص بك.

اكتب رمز التحقق فى الخانة المخصصة.

انقر على كلمة توثيق.

بذلك قد أتممت تسجيل الدخول وبإمكانيتك التقديم والاستعلام عن الضمان.

الأوراق المطلوبة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأوراق المطلوب إرفاقها من أجل استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وهى:

تقديم صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم.

تقديم المستندات التي توضح الدخل الشهرى للتأكد من أنه أقل من الدعم المقدم فى برنامج الضمان الاجتماعي.

هناك أوراق مطلوب من المرأة المطلقة أو الأرملة ارفاقها مثل وثيقة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج.

شروط الضمان الاجتماعي المطور