التقديم على وزارة الإسكان الطريقة والشروط وطرق التواصل

التقديم على وزارة الإسكان قد تم إتاحته لكافة المواطنين من داخل المملكة بمجرد انتهائهم من التسجيل في وزارة الإسكان والذي يمكنهم من الاستفادة من منتجات وزارة الإسكان المتعددة والتي يتم تقديمها بناء على استحقاق الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطنين، وقد وفرت وزارة الإسكان تلك البرامج بهدف زيادة النسبة الخاصة بتملك المواطنين للأراضي والمساكن داخل المملكة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التقديم على وزارة الإسكان.

التقديم على وزارة الإسكان

يمكن للمواطنين من خلال التقديم على وزارة الإسكان الاستفادة من المنتجات ذات الجودة العالية وكذلك الدعم السكني المقدم من الوزارة، وقد وضحت الوزارة الطريقة الصحيحة للتقديم وحجز وزارة الإسكان كما يلي:

عليك في البداية التوجه إلى بوابة سكني.

النقر على تبويب تسجيل الدخول، ليتم تحويلك إلى صفحة الدخول والتي من خلالها تستطيع الدخول إلى تسجيل جديد.

يتوجب تدوين بعض المعلومات الخاصة بك والتي تضم اسمك وعنوانك الحالي بالإضافة إلى رقم جوالك.

تعمل البوابة على إرسال رمز للتحقق عبر الجوال الذي قمت بإدخاله.

يتم إدخال الرمز في المكان المعد له ومن ثم استكمال المعلومات الخاصة بالتسجيل.

بمجرد الانتهاء من التسجيل يتاح لك البدء في تقديم طلب للاستفادة من الوحدات والمنتجات المعروضة من قبل الوزارة كما يلي: النقر على التقديم. يتم طلب بعض المعلومات الشخصية منك ويجب إدخالها بكل دقة. تعبئة المعلومات الخاصة بالدعم والإقامة داخل المملكة. إدخال وسائل الاتصال المتاحة لتمكين البوابة من التواصل معك فور مراجعة الطلب والموافقة عليه.



شروط وزارة الإسكان الجديدة 2021

وضعت الوزارة عدد من المعايير التي يتم على أساسها قبول طلبات الحصول على الخدمات والدعم المقدم من خلالها وتضم هذه المعايير:

لا يتم قبول الطلبات إلا من السعوديين.

الإقامة الدائمة داخل المملكة لجميع أفراد الأسرة.

يسمح التقديم لرب الأسرة بمجرد وصوله سن 25 عامًا.

عدم وجود منزل مسجل باسم رب الأسرة أو أحد أفرادها لمدة 5 سنوات سابقة لموعد تقديم الطلب.

مداومة حالة الاستحقاق منذ بداية تقديم الطلب وحتى تخصيص الوحدة.

سكني رقم

أتيح للمواطنين رقمًا موحدًا يمكنهم من خلاله الاتصال ومعرفة التفاصيل المتعلقة بالدعم المقدم من الوزارة وهو 199090، بالإضافة إلى السماح لهم بالتواصل عبر البريد التالي: [email protected]، كما يمكن إرسال الاستفسار بريديًا على رقم 68222.