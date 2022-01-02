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عمر شويل - جدة ميعاد زيادة الرواتب في السعودية لعام ١٤٤٣ والعسكريين والمتقاعدين ٬ زيادة رواتب السعوديين 2022 من الأمور التي يتوقعها الكثير من الموظفين في المملكة العربية السعودية ، حيث ظهرت مؤخراً توقعات كبيرة بزيادة الرواتب الشهرية للعاملين في المملكة ، خاصة أن مسألة الزيادة مهمة بالنسبة لهم. الموظفين الحكوميين والعسكريين الذين يحتاجون إلى رفع رواتبهم من أجل تأمين متطلبات المعيشة. هل زيادة الراتب في السعودية صحيحة؟ ومتى تستحق الزيادة؟ هنا التفاصيل في مقالتنا.

ميعاد زيادة الرواتب في السعودية لعام ١٤٤٣

ولم تصدر أي تصريحات رسمية تؤكد زيادة الرواتب في المملكة العربية السعودية خلال العام الجديد الحالي 2022 ، وفي حال الموافقة على أي خبر بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه رسميًا ، وفي هذا الصدد أظهرت دراسة حديثة أن هناك توقعات برفع الرواتب في المملكة العربية السعودية. مع بداية العام الجديد 2022 م ، وبحسب الدراسة ، ستكون الزيادة بنسبة تصل إلى 4٪ لكثير من الموظفين العاملين بالدولة ، وذلك بسبب التوسع في مختلف المجالات في الدولة ، مثل الترفيه والثقافة ، السياحة والتاريخ ، بالإضافة إلى الحاجة المتزايدة للمواهب خلال العام الجديد.

زيادة رواتب العسكريين السعوديين 2022

أمّا بالنسبة لزيادة رواتب العسكريين السّعوديين لعام 1443 فعادةً ما تتم الزيادة للعساكر الموظفين في وزارة الداخلية، أو وزارة الدفاع في القوات المُسلحة وفقًا إلى التقويم الميلاديّ، اعتمادًا على العلاوة السنوية الخاصة بالعسكريين المشمولة في سلم رواتب، ويتم إضافة مبلغ الزيادة إلى الراتب الأساسي لكلّ عسكريّ سواء أكان من العساكر الأفراد أو العساكر الضباط، وتتفاوت قيمة الزيادة وفقًا إلى اختلاف الرتبة والدرجة التي يشغلها كلّ عسكريّ.

زيادة رواتب المتقاعدين السعوديين ٢٠٢٢

أما بخصوص الأمر بزيادة رواتب المتقاعدين السعوديين في المملكة للعام الجديد 2022 م ، فلم يتم الإعلان عن الزيادة حتى الآن ، رغم انتشار الكثير من الشائعات والشائعات حول زيادة الراتب ، لكن مؤسسة التأمينات الاجتماعية أعلنت أن الأنباء المتداولة عن زيادة رواتب المتقاعدين غير صحيحة ، ولم تصدر أي جهة أنباء رسمية عن زيادة الرواتب.

زيادة الرواتب السعودية

يتساءل الكثير من موظفي الحكومة عن الموعد المقرر لزيادة رواتب السعوديين لعام 2022 م ، وللإجابة على هذا السؤال لا يمكن تأكيد ذلك أو تحديد الموعد المقرر لرفع رواتب الموظفين في السعودية 2022 م ، وما إذا كان يتم تأكيد الموعد المقرر لذلك ، يتم نشر الخبر على منصات التواصل الاجتماعي ، أو عبر موقع الويب الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوقوف على أي جديد بخصوص زيادة الراتب ، ومن المعتاد أن تكون زيادة الراتب تستحق في بداية العام الميلادي براتب شهر كانون الثاني بالإضافة إلى قيمة المكافأة السنوية.