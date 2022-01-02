نتائج قبول الدفاع المدني على رتبة جندي وأهمية تحديد القطاع الذي تم التقديم عليه

نتائج قبول الدفاع المدني يزداد عليها مؤشرات البحث في الفترة الحالية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرغب المتقدمين علي الوظائف الشاغرة في الدفاع المدني علي رتبة جندي أن تم قبولهم أم لا.. وقد قامت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية من الإعلان عن الانتهار من فرز طلبت المتقدمين علي وظائف ” إطفاء – إنقاذ قائد ومشغل أليات – مفتش سلامة – منسق عمليات- مسعف إداري – فني تصوير – فني إنشاءات – فني صيانة منشآت – في صيانة اتصالات وإلكترونيات – فني حاسب آلي فني موسيقي وغيرها من الوظائف علي رتبة جندي، وقد قامت وزارة الداخلية بدعوة المتقدمين المقبولين مبدئياً لتلك الوظائف الشاغرة بضرورة استكمال إجراءات القبول النهائي علي الوظائف.

نتائج قبول الدفاع المدني

من خلال المقال يمكننا التعرف علي طريقة التسجيل عبي الوظائف المعلن عنها وطريقة التسجيل في الدفاع المدني 1443، أما عن طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً في الوظائف المعلن عنها علي رتبة جندي فيمكننا اتباع الخطوات البسيطة التالية:

يقوم المتقدم بالدخول علي رابط الموقع الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

يجب تسجيل البيانات الشخصية حتي تمكن من الدخول علي الموقع.

يمكنك الآن الضغط علي أيقونة نتائج الوظائف من الصفحة الرئيسية.

يجب عليك كتابة الاسم ورقم الهوية الوطني.

الضغط علي أيقونة عرض النتائج لتظهر نتيجة أسماء المقبولين.

نتائج قبول الدفاع المدني والمستندات المطلوبة للمراجعة

جب علي المتقدم توفير شهادة المؤهل الدراسي ” شهادة الثانوية العامة” أو” شهادة الثانوي الصناعي”.

في حالة الدراسة خارج المملكة العربية السعودية يتم إحضار ما يثبت معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم السعودي.

يتم ارفاق أصل من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم.

كما يتم ارفق 4 صور من بطاقة الهوية الوطنية.

يجب علي المتقدم إحضار 6 صور شخصية مقاس 4*6 مكشوفة الرأس ذات خلفية بيضاء.

يتم إحضار صورة من سجل الأسرة.

وبهذا قد نكون وصلنا الي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم رابط الاستعلام عن نتائج قبول الدفاع المدني 1443، وخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة أسماء المقبولين ، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.