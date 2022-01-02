نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة 2022:- التمويل الشخصي الطارئ السريع بدون تحويل الراتب أو وجود كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتمد منصة سلفة الإلكترونية على أحدث التقنيات المالية الحديثة Fintech، لتوفير المجهود والوقت في تخليص الإجراءات للحصول على التمويل الشخصي الطارئ السريع في أي مكان يكون متواجد به العميل، سواء كان موجود بالمكتب، أو داخل المنزل، أو في القرية، أو المدينة بالمملكة العربية السعودية، وكل ذلك يتم دون الذهاب إلي مقر المنصة، والتمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تقدم المنصة السلفة دون الحاجة لمعرفة الغرض منها، ويستطيع العميل استخدامها في تسديد الديون أو تصليح المركبة، أو عمل تجديدات بالسكن، أو الذهاب لقضاء إجازة نهاية العام، أو صرف التمويل الشخصي في شراء الضروريات، أو استخدامه في أي أمر طارئ يحدث له، والهدف الأساسي من إنشاء المنصة هو تحقيق الاستقرار المالي للعملاء، ويتم تقديم قرض منصة سلفة دون الحاجة إلى تحويل الراتب أو وجود كفيل، وتقدم المنصة السيولة النقدية لكي تحقق تطلعات وأهداف العملاء، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، طريقة التسجيل في منصة سلفة وشروط الحصول على التمويل الشخصي.

شروط تمويل منصة سلفة

هناك بعض الشروط التي وضعتها المنصة للحصول على التمويل الشخصي الطارئ السريع وهى كما يأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على تمويل منصة سلفة الإلكترونية سعودي الجنسية. يجب أن يكون الشخص مكتمل الأهلية، والسن ما بين ١٨ – ٦٠ عاماً. أن يكون العميل على رأس العمل، ولا تقل فترة شغل الوظيفة عن ٣ أشهر لموظفي القطاع الحكومي، و٦ أشهر لموظفي القطاع الخاص. أن يكون الحد الأدنى للراتب ٤٠٠٠ ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي

هناك العديد من المزايا التي نستطيع الحصول عليها من تمويل منصة سلفة الإلكترونية وهى كما يلي:-

تمويل منصة سلفة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترات تسديد قرض منصة سلفة سهلة ومجدولة.

يتم إيداع التمويل الشخصي بسرعة وفوري في الحسابات البنكية للمستفيدين.

هامش الربح الذي تحصل عليه المنصة تنافسي.

ويستطيع المستفيد من التمويل أن يقوم بتسديده على أقساط شهرية متساوية، وذلك وفق الفترة الزمنية التي قام بتحديدها في طلب التمويل، والتي تبدأ من ١ شهر إلى ٦ أشهر، ويصدر القسط الشهري يوم ٢٨ من كل شهر، وفي حالة الموافقة على التمويل يوم ٢٥ من الشهر، يتم تسديد أول قسط في الشهر الذي يليه.

ويستطيع أي شخص الحصول على التمويل الشخصي الطارئ السريع من منصة سلفة الإلكترونية عن طريق الدخول على صفحة طلب التمويل.

كما يستطيع العميل الاطلاع على أسعار المنتجات التمويلية، وفي حالة الرغبة في الحصول على معلومات إضافية الدخول على صفحة خدمة العملاء.