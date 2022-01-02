نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الدفاع المدني 1443وطريقة الاستعلام ورابط النتائج بعد الإعلان عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الدفاع المدني 1443، من المواضيع التي تشغل اليوم بال عشرات الآلاف من السعودية هو أخبار نتائج وقبول الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، والتي تم الإعلان قبل أسابيع عن بدء استقبال ملفات الراغبين في التقديم من خلال منصة أبشر المفتوحة للتوظيف، حيث أن هذه المسابقة خاصة بالراغبين في الانخراط في الدفاع برتبة جندي ومعلن عنها من طرف الإدارة العامة، وتكثر اليوم عمليات الاستفسار عبر الإنترنت من أجل معرفة ما إذا كانت هذه النتائج قد ظهرت أم لا، وسنقدم لكم رابطها، في هذا المقال المفصل عنها.

نتائج الدفاع المدني 1443

يعتبر موضوع نتائج الدفاع المدني موضوعا بارزا هذه الأيام حيث طال انتظاره، وهناك بحث رهيب عنه في الساعات القادمة لمعرفة ما إذا كانت النتائج تم رفعها مباشرة، ويعد هذا الاكتتاب غير خاص بجنس واحد فيمكن التقديم عليه لكلا الجنسين، وذلك حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع على أبشر للتوظيف المدني والتي أعلنت عن بدء هذه المسابقة قبل أشهر حيث كان باب التقديم عليها مفتوحا في شهر أغسطس الماضي، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن هذه النتائج اليوم أو غدا نظرا لكونها تأخرت كثيرا وما زال المشاركون فيها ينتظرونها على أحر من الجمر نظرا لأهميتها الكبيرة في مشوارهم المهني في خدمة البلاد.

شروط القبول

لقد وضعت وزارة الداخلية بضعة شروط كان يجب على جميع المتقدمين للدفاع المدني أن يكونوا على علم بها، حيث أن الملفات التي ليست مكتملة الشروط سيتم حذفها مباشرة، ومن بين أبرز الشروط المحددة، هي:

أن يكون الشخص سعودي الجنسية أولا فليست المسابقة للأجانب، سواء كان رجلا أو امرأة المسابقة مخصصة للجنسين.

أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

أن يكون قادرا على مزاولة المهنة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني

تعلن المديرية العامة للدفاع المدني دوما عن نتائج القبول المدني التي تقدم لها عشرات الآلاف من الأشخاص الراغبين في الانخراط في السلك وهي مخصصة للجنود، ويمكن معرفة النتائج بعد اتباع الخطوات التالية:

أولا الذهاب إلى موقع وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية.

ثم النقر على الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني

ثم إدخال البيانات المطلوبة و النقر بعدها على استعلام.

الإعلان الرسمي عن نتائج الدفاع المدني

قامت وزارة الدفاع اليوم الثاني من شهر يناير لهذا العام الحديد عن الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الدفاع المدني والتي يبحث الآلاف عنها اليوم لمعرفة أخبارها، حيث أنه قد تقدم عدد كبير من السعوديين الراغبين في الانضمام للدفاع المدني، وقد نشرنا لكم طريقة الاستعلام عن هذه النتائج.