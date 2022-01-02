بأقل قسط شهري وبدون مستندات مع تمويلك عبر الأهلي موبايل

البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية من أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والذى يوفر خدمات تمويلية وأيضاً خدمات متنوعة للعملاء حيث يوفر الآن البنك الأهلي التجاري بالسعودية تمويل شخصي اونلاين حيث يمكن الحصول عليه من خلال تطبيق الأهلي موبايل ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على تفاصيل هذا التمويل لدى البنك الأهلي.

بأقل قسط شهري وبدون مستندات احصل على تمويل الأهلي اونلاين

التمويل الشخصي اونلاين من البنك الأهلي يوفر سيولة مالية للعميل المتقدم ويوفر أيضاً مجموعة من المزايا وهي

يمكن طلب التمويل من خلال تطبيق البنك الأهلي موبايل.

يتميز أيضاً تمويل البنك الأهلي بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل البنك الأهلي اونلاين بأنه لا يحتاج الذهاب إلى فرع من فروع البنك الأهلي.

يتميز أيضاً تمويل الأهلي اونلاين بأنه لا يحتاج إلى أى مستندات.

يحصل أيضاً العميل المتقدم على الموافقة الفورية بعد 24 ساعة.

يوفر كذلك تمويل البنك الأهلي بأن سداد التمويل يتم على أقساط شهرية ربما تصل إلى 5 سنوات.

أيضاً يستطيع العميل من السداد المبكر طوال فترة التمويل.

كذلك يقدم التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي تأمين طوال فترة التمويل الشخصي.

شروط التمويل الشخصي اونلاين لدى البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء الحصول على التمويل الشخصي من خلال تطبيق الأهلي موبايل وطلب التمويل وكذلك يتم الإيداع بكل سهولة بعد توافر الشروط والأحكام التى وضعها البنك الأهلي وتتمثل تلك الشروط في الآتي

لابد أن يكون العميل المتقدم بطلب التمويل لدى البنك الأهلي سعودي الجنسية.

أيضاً لابد أن يكون العميل المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الخاص قضى فترة عمل لا تقل عن عام كحد أدنى.

يوفر أيضاً التمويل الشخصي اونلاين من البنك الأهلي مبلغ تمويل ربما يصل إلى 1500000 ريال سعودي.

طريقة طلب التمويل الشخصي اونلاين لدى البنك الأهلي

يحصل العميل المتقدم بطلب التمويل الشخصي اونلاين لدى البنك الأهلي على العديد من المزايا بالتمويل وأيضاً يمكن الإطلاع على قيمة الأقساط الشهرية وكذلك مبلغ التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي ويمكن طلب التمويل من خلال الاتى