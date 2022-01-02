طريقة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيا للرجال وللنساء من أبشر

طريقة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيا يتم ربطها جميعها بصورة إلكترونية مع منصة أبشر وهو ما سيتيح لجميع المواطنين حجز موعد أي مدرسة قيادة من خلال مكان واحد فقط، وتكون فترة التدريب الخاصة بالتدريب العملي تتكون من حوالي 12 ساعة، ومنهم 11 ساعة تتم عبر الطرق السريعة داخل المدينة، وتكون الساعة الواحدة الأخيرة تكون لأداء الاختبار الخاص بالرخصة، وعند نجاح السيدة السعودية لهذا الاختبار الأخير فيتم على الفور صدور رخصة القيادة للسيدة السعودية، يومن الخدمات التي يمكنك أن تحصل عليها وتنفذ إجراءاتها من خلال أبشر، ويمكن الاشتراك في دروس القيادة عن طريق اختيار إحدى مدارس تعليم القيادة المتاحة، إذا كنت تحمل رخصة دولية أو أجنبية صالحة.

طريقة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيا

تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية. الدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة على المنصة. ثم اختيار خدمة المواعيد. ثم النقر على المرور. ثم اختيار حجز موعد. يتم اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة. اختيار المدرسة التي تريد التدرب على القيادة من خلالها. ثم ادخال بعض المعلومات الشخصية ويتم إدخالها قبل اختيار الموعد من ضمن التواريخ والساعات المتاحة على موقع أبشر. النقر على تأكيد الموعد. وصول رسالة على الجوال بتفاصيل الموعد.

طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر

الدخول الى منصة ابشر. ثم اختيار أبشر أفراد. يتم إدخال المعلومات الأساسية المطلوبة من اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور. النقر على تسجيل الدخول. ثم تعبئة رمز التحقق بعد وصول رسالة نصية على رقم الهاتف واختيار مواعيد. النقر على المزيد والنقر على المرور. اختيار حجز موعد جديد، واختياار المنطقة المناسبة وانقر على التالي. يتم تحديد فرع المرور والنقر على الوقت والموعد بين المواعيد المتاحة باللون الأخضر. ثم النقر على التأكيد على بيانات الموعد. عرض تذكرة الموعد.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة نسائية