وظائف الدفاع المدني بالمملكة السعودية 13 وظيفة شاغرة لخريجي الكليات العلمية

وظائف الدفاع المدني بالمملكة السعودية ،تقدم وزارة الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية عدة وظائف شاغرة (للرجال) خريجي دفعة 2016 م لمن يرغب في التقديم وذلك في خلال الأيام القادمة من خلال الموقع الإلكتروني جدارة وهما 13 وظيفة لعدة فئات مستهدفة سنذكرها في التالي.

ما هي الفئات المستهدفة في وظائف الدفاع المدني بالمملكة

هم خريجي الجامعات العلمية المتفوقين لعام 2016 فيما فوق لشغر تلك الوظائف.

شروط التقديم على الوظائف

سوف يتم اختيار أعلى المرشحين من خلال المعدلات التراكمية بنسبة 50% فيما أعلى. سوف تجري مقابلات شخصية لكل طالب متقدم للوظائف وعليها سوف يتم ترشيح الطلاب الأعلى نقاطًا. أن يمتلك الطلاب بطاقة مهنية سارية المفعول لسهولة إجراء التقييم المهني . للطلاب الذين حصلوا على درجاتهم العلمية خارج المملكة السعودية عليهم إثبات درجاتهم من خلال وزارة التعليم. يجب تقديم طلبات الالتحاق بالوظائف في الميعاد التي حددتها وزارة الدفاع المدني، وإلا لا يمكن ترشيح الطالب ولا تقييمه ولا المفاضلة بينه وبين زملاءه. يجب كتابة بيانات الطالب صحيحة ومطابقة تمامًا لظروفه الشخصية والمهنية، حتى لا يتعرض المتقدم للإقصاء واستبعاده من المرشحين، وذلك من خلال عملية التطابق التي ستتم خلال المقابلة الشخصية وبياناته التي ذكرها. سوف يتم ترشيح الطلاب المتقدمين بعد إنهاء عملية التطابق والمقابلة الشخصية. سيتم اختيار الطالب ذا النقاط الأعلى من خلال المقابلات الشخصية التي تجريها الوزارة لاختيار المرشحين.

كيفية التقديم على وظائف الدفاع المدني

الولوج إلى موقع جدارة منظومة التوظيف.

منظومة التوظيف. التأكد من صحة كامل البيانات المرفوعة، إذا ثُبت عكس ذلك فا يمكن للمتقدم الاعتراض ليقوم المختصين من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمرجعة تلك البيانات، في حال أن البيانات صحيحة يضغط المتقدم على زر التقديم على الإعلانات الوظيفية.

بعد ذلك يقوم الطالب باختيار الرغبة من خال الخانة المخصصة لذلك.

ومن ثم اختيار الوظائف ومن ثم الضغط على حفظ الطلب.

موعد التقديم على وظائف الدفاع المدني السعودي

أعلنت وزارة الدفاع المدني أنه اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 3 من جمادى الآخر لعام 1443هـ هو أول أيام التقديم على الوظائف لينتهي يوم الخميس الموافق 10 جمادى الآخر 1443هـ.