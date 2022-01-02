رابط الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف الدفاع المدني على رتبة جندي 1443

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عمر شويل - جدة نتائج القبول المبدئي في وظائف الدفاع المدني على رتبة جندي 1443، أعلنت عنها وزارة الداخلية اليوم وذلك بعد طول انتظار من جانب المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، والتي سبق وأن أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية ودعت المتقدمين الذين ظهرت اسماؤهم اليوم للتسجيل فيها، وبعد انتهاء فترة التسجيل وترتيب أسماء المرشحين، تم اليوم الاعلان عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين لشغل تلك الوظيفة، حيث أكدت الادارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية في المملكة على ضرورة قيام المتقدمين لشغل تلك الوظائف بالاستعلام عن النتيجة من أجل معرفة مواعيد المطابقة والأوراق والمستندات التي سوف يتم تقديمها في المطابقة.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف الدفاع المدني على رتبة جندي 1443:-

أعلنت الادارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أن أسماء المقبولين لشغل وظائف الدفاع المدني تم اعلانها اليوم وأنها موجودة على الموقع الالكتروني الذي تم تسجيل الرغبات به وهو منصة ابشر توظيف، ودعت وزارة الداخلية كافة المتقدمين إلى القيام بالاستعلام عن النتائج من أجل معرفة الخطوات اللاحقة حتي يصبح هذا القبول المبدئي قبول نهائي في الوظائف المعلن عنها ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على موقع منصة ابشر للتوظيف.

يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

أخيراً يتم الضغط على أيقونة نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي بالدفاع المدني.

وأكدت الادارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية على أنه حتى يكون هذا القبول المبدئي، قبولاً نهائي لابد أن يقوم المتقدم باستكمال كافة الأوراق المطلوبة، والحضور في الموعد المحدد للمطابقة مع ضرورة أن يتبع المتقدم للمقابلة كافة الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة الواقية، وأن يبرز حالته في تطبيق توكلنا بخصوص جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الادارة العامة للقبول بوزارة الداخلية على أن هذا القبول المبدئي لا يعني قبول نهائي، حيث أنه إذا تخلف المتقدم عن الموعد المحدد للمطابقة، فإن ذلك يعد تنازل منه عن استكمال عملية القبول النهائي لشغل تلك الوظيفة والتي تعد أحدي الوظائف العسكرية الهامة والتي يتنافس على شغلها الالاف من المواطنين في المملكة ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة والتي على رأسها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ ، وأن يكون حسن السير والسلوك والسمعة، وغيرها من الشروط اللازمة لشغل الوظائف العسكرية.