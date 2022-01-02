نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة دعم ريف | شروط وصول دعم ريف وطريقة التسجيل للأسر المنتجة موعد صرف دعم الريف لشهر يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف الحكومي، تشتد نسبة البحث من قبل الكثير من المواطنين السعوديين للتعرف على طريقة التسجيل في دعم الريف للأسر المنتجة ولربات البيوت، ومن أجل وصول دعم ريف لك يجب علك الامتثال للشروط المعلنة من قبل برنامج دعم ريف، وبعد ذلك تقوم بتقديم الطلب الخاص بك عبر بوابة ريف الإلكترونية، ومع اقتراب موعد صرف دعم ريف شهر يناير 2022، يترقب الكثير من المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الزراعي الريفي من المستفيدين من البرنامج موعد الصرف المقرر، حيث يعد هذا الدعم المالي مساعدة لصغار المزارعين ومربي المواشي ومستزرعي الأسماك وغيرها من القطاعات المعتمدة في البرنامج، وفي سطور هذا المقال نتعرف على طريقة التسجيل في ريف بالخطوات كما نتابع معكم موعد صرف دعم ريف يناير.

ما هو برنامج ريف؟

يعد برنامج ريف أحد المشاريع الجكومية، والتي تدعم بشكل خاص المزراعين والأسر الريفية، وذلك من خلال منحهم مبلغ مادي غير مسترد، يساهم في أن يقوم المزارعين بتطوير مزارعهم، كما يعمل هذا المشروع أو البرنامج على خلق الكثير من فرص العمل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن هناك العديد من العاطلين والباحثين عن العمل ينتظرون فرصا للعمل، ويحصل المزارع المستفيد على مبلغ مادي بنسبة 10% من قيمة رأس المال المعتمد في الطلب الذي تقدم به لريف، ويصل مبلغ الدعم إلى 54 ألف ريال سنويا بحد أقصى، وتعتبر آلية وإجراءات التسجيل في منصة ريف الإلكترونية سهلة وبسيطة للغاية وسنتابعها معكم.

موعد صرف دعم ريف شهر يناير 2022

يسعى العديد من المزارعين العاملين في القطاع الريفي والقطاعات الآخرى، إلى معرفة موعد صرف دعم ريف شهر يناير 2022، حيث يتم إيداع الدعم الشهري للمواطنين الذي تتطابق فيهم شروط الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة كان هذا اليوم هو يوم عطلة رسمية، تقوم الوزارة بصرف الدعم قبله بيوم أو بعده بيوم.

خطوات التسجيل في برنامج دعم الريف

نتابع معكم بشكل تفصيلي، طريقة التسجيل في دعم ريف، كل ما عليكم القيام به هو اتباع وتنفيذ الخطوات التالية خطوة بخطوة، ويجب أيضا التأكد من جميع البيانات المدخلة، ننتقل الآن إلى الشرح والخطوات.

تقوم أولا بالتوجه إلى رابط بوابة دعم ريف الإلكترونية. بعد ذلك الضغط على عبارة ابدأ في طلب الدعم وإنشاء حساب مستخدم جديد. الآن تقوم بكتابة البيانات الخاصة بك في الحقول المحددة. قم يطلب منك كتابة كلمة مرور واسم المستخدم. الآن ادخال كود التحقق الذي أرسل على هاتفك. عندما تمتهي من التسجيل تصل لك رسالة تأكيد.

ما هي شروط استحقاق دعم الريف؟

من أجل استحقاق دعم ريف يجب أن تكون سعودي أو حامل بطاقة التنقل.

يجب أن يكون المتقدم ضمن المنطة التي يشملها الدعم.

عدم العمل في القطاع الخاص والعام.

المتقدم لا يقل عمره عن 22 عام.

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال شهريا.

عدم التقديم لأكثر من 3 برامج.

امتلاك حساب بنكي نشط.

الأسر المنتجة يجب أن يكون لديها وثيقة العمل الحر.

الالتزام بالشروط الفنية والصحية للبرنامج.

كيفية التواصل مع دعم الريف

سهل برنامج دعم ريف على جميع المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، امكانية الاتصال في برنامج ريف لحل المشاكل المتعلقة في التسجيل أو للاستفسار عن عدد من المشاكل التي تواجهك، حيث تستطيع التواصل على الحساب الرسمي لريف عبر موقع تويتر، كما يمكن لكم الاتصال على الرقم المجاني 19930 ويتم استقبال كافة الاتصالات من الساعة 8.00 صباحا حتى الساعى 4.00 عصرا، وفي نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لكم جميع التفاصيل المتعلقة في برنامج ريف الحكومي.