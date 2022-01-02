نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات الموافقة على الزواج المبكر للفتاة أقل من 18 عام وشروط سريان العقد التقديم عبر بوابة ناجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجراءات الموافقة على الزواج المبكر للفتاة دون 18 عام من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث جوجل، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت على الساحة الكثير من التساؤلات التي تبحث عن إجابة، من هذه التساؤلات ما هي شروط سريان الزواج المبكر، وما هي إجراءات الموافقة على الزواج المبكر وطريقة التقديم، ويتم التقديم للحصول على الموافقة بالزواج المبكر للفتاة دون 18 عام إلكترونياً، عن طريق بوابة ناجز التي تقدم جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل السعودية.

وكما هو معروف فإن السن القانوني لزواج الفتاة هو 18 عام، وهناك استثناء لهذا الشرط فيمكن لمن دون ال18 عام الزواج لكن بشروط، ووفق ضوابط وشروط وضعتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ونحن هنا في موقع ثقفني ومن خلال هذا المقال سوف نتناول معكم، إجراءات الموافقة على الزواج المبكر، وشروط سريان الزواج ورابط تقديم دعوى الزواج المبكر عبر بوابة ناجز.

إجراءات الموافقة على الزواج المبكر

خطوات التقدم بدعوى الموافقة على الزواج المبكر تتم إلكترونياً، من خلال القيام ببعض الخطوات التي سنوضحها لكم فيما يلي.

في البداية يجب الدخول على رابط بوابة ناجز.

التقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة.

اختيار التصنيف الرئيسي “إنهاءات” والفرعي “إثباتات اجتماعية”.

النقر على أيقونة نوع الدعوى ومنها يتم اختيار “الموافقة على الزواج المبكر”.

شروط سريان الزواج المبكر

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لإقرار والموافقة على طلب دعوى الزواج المبكر وهذه الشروط كالتالي:

يجب أن تكون الفتاة بالغة راشدة ويرجع ذلك للقاضي ومدى تقديره لنضوج الفتاة.

أن يكون هذا الزواج برضا ورغبة الفتاة وغير مرغمة عليه من أي طرف آخر.

يجب أن يكون الشهود على عقد الزواج على معرفة وصلة بالفتاة.

يجب موافقة الفتاة وأهلها على هذا الزواج المبكر.

بوابة ناجز

هي منصة الخدمات العدلية الإلكترونية ويتم من خلال بوابة ناجز تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية، وذلك لتقديم خدمة إلكترونية متميزة مع المتعاملين مع وزارة العدل، ولتوفير الوقت والجهد والمال ووفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية، في التطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة وفق رؤية المملكة 2030.