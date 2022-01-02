reef.gov.sa (موعد نزول صرف دعم ريف) شروط منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة

موعد نزول صرف دعم ريف لشهر يناير وما أعلنه برنامج دعم ريف عن شروط التسجيل عبر منصة بوابة الدعم الريفي reef.gov.sa وكذلك عن استكمال برنامج التنمية الريفية المستدامة “ريف”، كما اتاحت منصة دعم يف الشروط والضوابط والمحددات الواجب توافرها للراغبين في التقديم على الحصول على الدعم في مجال الزراعة والأنشطة الزراعية، ومن أهم الموضوعات بحثا في الوقت الراهن هي موعد نزول وصرف الدعم الريفي لشهر يناير 2021، وكذلك الشروط والمعايير التي يتم على أساسها تسجيل الدخول في منظومة منصة دعم ريف، وطريقة التسجيل على رابط بوابة الدعم الريفي للراغبين في ذلك.

شروط الحصول على دعم برنامج ريف على رابط بوابة منصة الدعم الريفي

لا يقل سن الراغب فى التقديم عن 21 عاماً وقت التسجيل. أن يكون الدخل الشهري للمستفيد من دعم ريف 9000 ريال فأقل. لا يحق للمتقدم أن يستفيد من أكثر من 3 برامج من الدعم المالي المباشر. مبلغ الدعم السنوي لن يتحاوز 54 ألف ريال لجميع البرامج. على الراغب في التقديم والتسجيل أن يقدم الإثباتات والوثائق الدالة على الأهلية لمزاولة المهنة. يكون على الراغب في التقديم أن يلتزم إلتزام كامل بلاشتراطات الصحية والفنية التي اعتمدها البرنامج. توافر حساب بنكي لدى الراغب في التسجيل على منصة دعم ريف الإلكترونية. القيام باستكمال البيانات الخاصة بالمتقدم سواء كانت بيانات شخصية أو فنية. يجب رفع طلب التسجيل على بوابة دعم ريف بعد تحقيق واستيفاء جميع الشروك. أن يتمكن الراغب في التقديم من حصول أسرته على وثيقة العمل الحر، ويتم الحصول على الوثيقو من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

برنامج “ريف”متى ينزل الدعم ومدة دراسة طلب دعم الريف الحكومي

ومن الجدير بالذكر أن يرنامج دعم ريف هو برنامج خصصته الحكومة السعودية لتقديم الدعم المالي والفني للمزارعين وأهل الريف من الأسر الريفية المنتجة، وهذا توجه سعودي الهدف منه تنمية المجتمع الريفي وزيادة المنتجات الزراعية والمنتجات المرتبطة بالزراعة، ويلزم للاشتراك والتسجيل في البرنامج الالتزام يالشرواط السابق ذكرها، حيث يتم حسب نتائج الأهلية تقديم الدعم للمستفيديم من الأسر المنتجة شهريًّا، وذلك بواقع 10% من رأس المال الذي تم تسجيلة وفق بيانات مُقدم الطلب، ويجب أن ننوه بأن هذا الدعم لن يتجاوز قيمته رأس المال للمشروع، وكذلك لن يتجاوز 54,000 ريال في العام.

رقم ريف المجاني يتم إتاحة الاتصال على رقم خدمة العملاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء في أيام العمل الحكومي على رقم 19930 رقم الدعم الريفي الشامل للمواطنين.

التقديم على برنامح دعم ريف تسجيل طلب الحصول على دعم للأسر المنتجة