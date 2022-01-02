رابط الاستعلام عن نتائج القبول فى الدفاع المدني 1443 عبر ابشر للوظائف

الاستعلام عن نتائج القبول فى الدفاع المدني 1443 حيث يعد ذلك أحد الأمور التى تهم العديد من المواطنين المتقدمين فى هذه الوظائف من قبل الاشخاص المتقدمين على هذه الوظيفة برتبة جندي، حيث قامت وزارة الداخلية فى المملكة بالإعلان عن النتيجة وذلك لأن يقومون بالذهاب إلى أجراء المقابلة الشخصية والاختبارات للمفاضلة بين المتقدمين.

نتائج القبول فى الدفاع المدني 1443

قامت وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتائج القبول المبدئي فى هذه الوظائف بعد إن تم المفاضلة بين المتقدمين من حيث توافر الشروط العامة للتقديم، ويقوم المتقدمين بالذهاب إلى مقر الدفاع المدني فى المملكة من أجل اجراء المقابلة الشخصية واختبارات القبول فى تلك الوظائف.

الاوراق والمستندات المطلوبة

بعد إن يتم القبول فى هذه الوظائف يجب على المتقبولين إحضار عدد من الاوراق والمستندات التي يجب توافرها وتكون هذه الاوراق والمستندات تبعاً للأتي:

إحضار نموذج القبول من خلال منصة أبشر للوظائف.

صورتين من بطاقة الهوية الوطنية مع ضرورة احضار الاصل.

أصل شهادة الثانوية العامة أو المؤهل الدراسي وصورة من المؤهل.

بالنسبة للحاصلين على شهادة من الخارج يجب إحضار شهادة المعادلة من وزارة التعليم فى المملكة.

عدد 8 صور شخصية حديثة بقياس 4 في 6 بخلفية بيضاء ويتم كتابة رقم السجل المدني خلف كل صورة.

صورة من السجل الاكاديمي.

نسخة من شهادات التدريب والدورات التى حصل عليها المتقدم للوظائف.

الاستعلام عن نتائج القبول فى الدفاع المدني 1443

يتم الحصول عن نتائج القبول المبدئي فى هذه الوظائف إلكترونياً، وهناك بعض الخطوات التي يجب على المتقدم القيام بها من أجل الاستعلام وتتلخص فى السطور التالية: