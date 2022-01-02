نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات التقديم فى وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1443 في المقال التالي
شروط التقديم فى وظائف القوات البحرية الملكية السعودية حيث إن هذه الوظائف أحد الوظائف الحديثة التى قامت القوات المسلحة فى المملكة العربية السعودية بالإعلان عنها عبر شبكة الأنترنت وهذه الوظائف متاحة لكل من المواطنين والحاصلين على الجنسية السعودية فقط، وذلك لأن هذه الوظائف تتطلب الولاء الكامل للمملكة.
وظائف القوات البحرية الملكية السعودية
تعتبر القوات البحرية أحد القوات التابعة للقوات المسلحة فى المملكة العربية السعودية، وتتبع إلى وزارة الدفاع وتهتم هذه القوات بحماية سواحل المملكة العربية السعودية، وقد إعلنت القوات البحرية بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف الفارغة فى المملكة ليتقدم لها عدد كبير من المواطنين والمواطنات السعوديين للتجنيد فيها ويكون العمل برتبة جندي ويتم الترقية بعد ذلك.
شروط التسجيل فى القوات البحرية
وضعت وزارة الدفاع فى المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط وذلك للتقديم فى تلك الوظائف وتتلخص هذه الشروط فى النحو التالي:
- يشترط إن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ومن أبويين سعوديين.
- يشترط إن يكون نشأ فى المملكة العربية السعودية.
- لابد من أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات فى المملكة.
- يجب إن يكون المتقدم من الذكور لا يقل عمرة عن 17 عاماً ومن النساء عن 21 عاماً.
- يشترط إن يكون حسن السير والسلوك وغير مسجل علية أي من الاحكام القضائية.
- لابد من أن لا يكون عاملاً فى القطاع العام فى المملكة العربية السعودية.
- يجب اجتياز اختبار المقابلة الشخصية.
خطوات التقديم على وظائف القوات البحرية الملكية السعودية
يتم التقديم على هذه الوظائف إلكترونياً وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص فى السطور التالية:
- الانتقال إلى موقع بوابة القبول والتجنيد فى وزارة الدفاع.
- تسجيل الدخول فى حالة وجود حساب أو التسجيل الجديد.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الوظائف المتاحة.
- تقوم باختيار من القائمة الوظائف المتاحة.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية والأسم.
- تكتب البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط على زر التسجيل الموجود بالاسفل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ