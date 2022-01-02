نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم شكوى للديوان الملكي السعودي والحصول على المساعدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة تمكن المواطن والمقيم في المملكة من تقديم شكوى للديوان الملكي السعودي وطلب المساعدات المالية والمساعدات العلاجية لمن ضاق بهم الحال، أو من تعذر عليه تحمل النفقات، كمت يمكن التقديم على طلب منح الأراضي المجانية السكنية، وقد سهلت ذلك عملية التواصل بين أبناء المملكة والقادة ليس هذا فقط لكن ضيوف المملكة يمكنهم تسجيل شكواهم وطلباتهم على تلك المنصة أو خدمة تواصل الديوان الملكي، وهو الأمر الذي يبين مدى حرص ولاة الأمر على مراعاة أحوال الجميع في المجتمع السعودي من مواطنين أو مغتربين.

طريقة تقديم شكوى للديوان الملكي السعودي

الخدمات المقدمة من الديوان الملكي السعودي تأتي في ضوء مدى حرص القادة على خدمة المواطنين والمقيمين، وتخفيف صعوبات الحياة بالأخص للفئات المحتاجة، أو التي ضاق بها الحال، ومن بين الخدمات التقديم على طلب المساعدات المالية، والمنح السكنية، والعلاج، ورفع المظالم، ولكن كل ذلك يكون وفق ضوابط وشروط لتحديد من يستحق، وذا ما انطبقت المعايير على الطلب المقدم، يتم تقديم الخدمة للشاكي أو السائل، وقد تم تخصيص منظومة منها يتم استقبال تقديم شكوة للديوان الملكي حول أمر ما عبر بوابة تواصل.

المنصة الوطنية الموحدة خدمة الديوان الملكي.

يجب التسجيل في بوابة النفاذ الوطني الموحد.

يتم قراءة التعليمات قبل تدوين بيانات الشكوى.

الدخول على خدمة تواصل الديوان الملكي.

سجل الشكوى في النموذج الخاص بذلك.

إرسال الشكوى، وقد يظهر رقم يخص رقم الطلب احتفظ به حتى تستطيع المتابعة من خلاله.

رقم الديوان الملكي السعودي

يمكن التواصل مع الديوان الملكي السعودي على رقم الهاتف الذي أعلنت عنه المنصة الوطنية الموحدة للخدمات، وهو (8004000000) على حسب أوقات العمل اليومية، كما منه يمكن متابعة الطلب المقدم أو الدخول على بوابة تواصل ومتابعة طلبك.

تقديم مساعدة مالية

من الطلبات المقدمة على الديون، طلب مساعدة مالية أو عينية تخص العلاج أو المنح للأراضي السكنية، حيث يتم تدوين البيانات في المعروض على الديوان وتوضيح كل التفاصيل، وإرفاق المستندات التي تدعم حالة الطلب، حتى في حالة التحقق تكون كل البيانات متاحة، وبالتالي ينال الطلب القبول إذا ما استوفي الشروط والمعايير التي تخص الحالة