تمويل سيارة مستعمله او جديده بدون كفيل وبدون تحويل راتب 1443

تقوم بعض الشركات في المملكة العربية السعودية بتوفير سيارة مستعملة أو جديدة، وذلك بدون كفيل أو بدون راتب في 48 ساعة حيث يمكن للأشخاص أن يأخذوا قروض وتمويلات توفر لهم ميزة التقسيط، وبدون تحويل الراتب وهذه الشركات تحظى على ثقة الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين يرغبون في الحصول على سيارة جديدة أو مستعملة، وتسمى هذه الشركات تمويل المشروعات والتي منها الشركة الوطنية للتمويل وسوف نتحدث عنها بالتفصيل فيما يلي.

شروط الحصول على تمويل سيارة جديدة أو مستعملة من الشركة الوطنية

تعتبر الشركه الوطنيه في المملكة العربية السعودية من أهم الشركات التي تقوم بالتمويل للأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة جديدة أو مستعملة، حيث توفر لهم الكثير من العروض، وتقوم بالتقسيط لمدة 60 يوم بدون أن يوافق الكفيل أو بدون تحويل راتب شهري، ويتم الاعتراف من البنك العربي بالشركة الوطنية لتمويل، وتضع الشركة بعض الشروط للموافقة على التمويل وهي كالاتي

يجب أن يكون دخل المواطن الذى يرغب فى الحصول على التمويل أكثر من 6000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المواطن يعمل في أحد الشركات و تكون مسجلة ومعترف بها.

يتم صرف التموين من قبل شركة الوطنية لجميع العاملين بالقطاع الحكومي والعسكري في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عمره اكبر من 21 عام.

مميزات التمويلات من شركة الوطنية في المملكة

هناك العديد من المميزات لتمويل الشركة الوطنية وهي كالاتي