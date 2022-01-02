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عمر شويل - جدة أهلية دعم ريف reef.gov.sa لصغار المربين وأصحاب المشروعات الزراعية والتنموية الصغيرة الذي تقدما من قبل للحصول على الدعم والقروض من المنصة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث يتم الرد على طلبات الحصل على الدعم بعد فترة محددة من التسجيل بينما يتم تحديد موعد نزول الدعم الشهري لهم في بداية الشهور الميلادية، وبذلك يترقب المسجلين بالمنصة التعرف على مواعيد الصرف لشهر يناير 2022 بينما يتابع الراغبين في التسجيلات الجديدة التعرف على شروط وخطوات التسجيل.

أهلية دعم ريف reef.gov.sa منصة التنمية المستدامة وموعد الصرف (يناير 2022) وشروط التسجيل

تحرص مؤسسات المملكة وهيئاتها الحكومية لتقديم الدعم اللازم لتوفير فرص للعمل للمواطنين السعوديين، حيث يتم توفير الوظائف للعاطلين عن العمل وكذلك القروض للراغبين في الحصول على مشروعات خاصة بهم، طبقا لعدد من الشروط والمعايير، وتقوم منصة التنمية المستدامة بالمملكة بتقديم دعم شهري لصغار المربية وأصحاب المشروعات الصغيرة وذلك لمساعدتهم في بداية مشروعاتهم على الاستمرار ويشمل البرنامج الدعمي عدد من المشروعات مثل صغار مربي الماشية أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة وأصحاب مشروعات للبهارات ودبس التمر وغيرهم.

شروط تسجيل برنامج دعم ريف

يجب أن تنطبق عدد من الشروط في الراغبين في الحصول على الدعم والذي يتم صرفه شهريا لمدة عام واحد لدعم المشروع الصغير في بداية إطلاقه لضمان الاستمرارية والمنافسة وسط السوق المحلي أو التصدير، وتكون كالتالي:

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 21 حتى يكون قادر على إدارة مشروع والحصول على الحصول على وثيقة العمل الحر.

يقوم بتقديم المستندات الخاصة بالمشروع ودراسة لجدواه الاقتصادية وأن يقوم بكل العوامل التي تساعد على نجاح هذا المشروع.

يجب أن يكون صاحب المشروع على راس العمل فيه ولا يكون متغيب عنه لضمان نجاحه والمسؤولية التامة عنه.

يتم الالتزام التام بالاشتراطات البيئية والصحية التي يتم إقرارها داخل المملكة.

قيمة دعم ريف للأسر المنتجة

يكون الدعم الشهري من المنصة الوطنية للتنمية المستدامة لا يزيد عن 9000 ريال شهريا، بواقع 10% من رأس المال للمشروع، ويصرف لمدة عام بدعم سنوي لا يزيد عن 54 ألف ريال، كما لا يجوز لنفس الفرد بنفس المشروعات أن يتقدم للحصول على هذا الدعم في ثلاثة مرات.

مواعيد العمل للتسجيل في الدعن ورقم الخدمة

يتم إتاحة الاتصال على رقم خدمة العملاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء في أيام العمل الحكومي على رقم 19930 رقم الدعم الريفي الشامل للمواطنين.

موعد صرف وإيداع المبالغ الشهرية

يقوم أصحاب المشروعات الصغيرة بالتقدم للحصول على الدعم عبر البوابة والمنصة الوطنية الرسمية بينما يتم دراسة طلباتهم والتأكد من جدية المشروعات وصحة البيانات والوثائق، ويتم ذلك في خلال 60 يم عمل على أن تقوم المنصة بالرد شهريا على أسماء المقبولين في الدعم على أن يبدأ البحث عن نتائج أهلية دعم ريف في الثالث من الشهر الميلادي، 3 يناير 2022، وتتيح المنصة رابط الاستعلام عن هذا الدعم.

الاستعلام عن أهلية دعم ريف