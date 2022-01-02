“الضمان بالسعودية” تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور 1443موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد للفئات المستحقة

تطمح المملكة العربية السعودية إلى تلبية جميع احتياجات مواطنيها وتسعى الى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين بعمل التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 من أجل تحسين نوعية حياتهم وضمان نمط حياة مناسب اجتماعيًا، والعمل على آلية نظام الضمان الاجتماعي الجديد هي مساعدة المواطنين المحتاجين في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تطوير وتحسين حياة مواطنيها، وتعمل المملكة جاهدة على ذلك بمساعدة وزارة الموارد البشرية، كما يتضح من إدراجها في نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم تطويره عام 1443 هـ ، والذي يهدف إلى المساعدة في العمل والارتقاء بمستوى الحياة حيث يعمل نظام الضمان الاجتماعي على إعداد ومساعدة المسجلين لدى يعمل النظام ونظام الضمان الاجتماعي على توفير أموال الزكاة لعدد أكبر من المواطنين وتحسين حياتهم من خلال توفير كافة احتياجاتهم من خلال النظام الجديد، من خلال التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 مع مراعاة الشروط التي تضعها المملكة العربية السعودية لوصول المعاش للفئات المستحقة للدعم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن مساعدة العاطلين عن العمل والفقراء والأكثر احتياجًا بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 والذي أطلقته ونظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، من ضمن تحقيق هدف المملكة 2030، الذي تم تطويره للسماح بالمواطنين المؤهلين للحصول على معونة الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم تطويره عام 1443 هـ وذلك بعد استيفاء المتطلبات التي تحددها منصة الدعم والحماية، حيث توجد متطلبات محددة للحصول على الضمان الاجتماعي، والتي سنحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال تقديم طلب من خلال منصة حماية ودعم المجتمع المعتمدة حديثًا التابعة لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي.

ملء كافة البيانات المطلوبة “رقم وثيقة الهوية، تاريخ ميلاد المتقدم، رقم الجوال، كلمة المرور”.

المتابعة بالضغط على الموافقة على كافة الشروط ، ثم تسجيل الدخول.

الحصول على كلمة مرور مؤقتة على الهاتف لتسجيل الدخول.

النقر على كلمة مصادقة.

إدخال رقم وثيقة الهوية وكلمة السر.

جب وضع البيانات المطلوبة في الملف الموحد.

الذهاب إلى الملف الموحد ووضع كافة البيانات الشخصية .

سيتم إرسال البيانات إلى المنصة للبت فيها لبحث حالة المتقدم بالاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي.