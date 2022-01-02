تحديث العنوان الوطني في أبشر والبريد السعودي 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة تحديث العنوان الوطني في أبشر والبريد السعودي على محرك البحث “جوجل”، ويُعد العنوان الوطني أحد أبرز الخدمات المطلوبة في المؤسسات والشركات داخل المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تحديد العنوان الخاص بالأفراد والمؤسسات داخل الأراضي السعودية للتمكن من الوصول إليه بسهولة، ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة البريد السعودي هي من قامت بإطلاق العنوان الوطني في إطار اهتمام الحكومة السعودية بالمضي قدماً في تنفيذ رؤية السعودية 2030م والتي تسعى إلى تطوير التحول الرقمي والإعتماد عليه في كل التعاملات الحكومية، وفي إطار اهتمام موقعنا بالكتابة عن أبرز الخدمات السعودية نكتب لكم هذه المقالة عبر “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تحديث العنوان الوطني في البريد السعودي وأبشر كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية طباعة العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات، فإلى نص المقال.

تحديث العنوان الوطني في أبشر

أتاحت منصة أبشر للمواطنين السعوديين والمؤسسات السعودية خدمة تحديث العنوان الوطني الخاص بهم إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، فقط عليك اتباع الخطوات الآتية:

أولاً عليك الولوج من خلال النفاذ الوطني الموحد .

. ثانياً انقر على “ابدأ الخدمة”.

ثالثاً قم بالضغط على “تعديل العنوان- اثبات العنوان”.

رابعاً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة عن المنزل أو المؤسسة ثم انقر على “تم التحقق”.

خامساً قم الآن بمراجعة كافة البيانات المدخلة واضغط ” إرسال”.

سادساً سيتم الأمر خلال يوم دوام واحد.

وهكذا تكون قد أتممت إجراء تحديث بيانات عنوانك الوطني بطريقة إلكترونية عبر منصة أبشر الإلكترونية

العنوان الوطني في البريد السعودي

يُمكنكم أيضاً تحديث بيانات العنوان الوطني الخاص بكم عبر موقع البريد السعودي من خلال الخطوات التالية:

أولاً قم بتسجيل دخولك عبر النفاذ الوطني الموحد كما بالأعلى.

ثانياً الآن عليك الضغط على أيقونة “ابدأ الخدمة” ثم انقر على “تعديل العنوان الوطني”.

ثالثاً يطلب الموقع منك بعض البيانات عن موقعك قم بملأها ثم اضغط “تقديم”.

رابعاً الآن قد تقدمت بالطلب وسيتم إشعارك برقم المعاملة.

وهكذا تكون قد حدثت بعض البيانات في عنوانك الوطني عبر موقع البريد السعودي إلكترونياً