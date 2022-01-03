قرض آهل 60 ألف ريال سعودي من بنك التسليف والمميزات والشروط بالتفاصيل

قرض آهل 60 ألف ريال سعودي هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية السعودي (بنك التسليف), حيث يمكن بنك التسليف العملاء من الحصول علي تمويل يصل إلي (60,000) ألف ريال سعودي. ويعد بنك التنمية الاجتماعية هو أحد أهم البنوك السعودية وأعرقها في مجا تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً لمساعدتهم علي الوفاء بكافة التزاماتهم المالية وأعباء الحياة. فيقدم بنك التسليف منتجات مالية في مجالات عديدة من خلال برامج متعددة منها برنامج أهل للتمويل بقيمة 60 ألف ريال سعودي. وكذلك برنامج الزواج من خلال تمويل الزواج من بنك التسليف. وقد أطلق أيضاً برامجه في مجالات البنايات وترميم المنازل من خلال قرض ترميم المنازل من بنك التسليف. ولم ينس بنك التسليف الأرامل فقد وفر البنك منتج تمويلي كنف للأرامل والمطلقات بقيمة (30,000) ألف ريال سعودي. وخلال هذا المقال سيتم شرح كافة تفاصيل قرض آهل 60 ألف ريال سعودي لتمويل الأفراد وما هي المميزات والشروط خلال السطور القليلة القادمة.

مميزات قرض آهل 60 ألف ريال سعودي لتمويل الأفراد

أوضح بنك التسليف بعض المميزات التي يمكن الحصول عليها عند التقديم للحصول علي تمويل الأفراد أهل بقيمة (60,000) ألف ريال سعودي وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما أعلنت اللجنة الشرعية بالبنك.

التمويل يصل إلي (60,000) ألف ريال سعودي.

أقساط شهرية تصل إلي (60) شهراً.

هامش ربح تنافسي جداً.

في حالة الوفاة لا قدر الله أو العجز الكلي سيتم رفع باقي الأقساط الشهرية وطبقاً للشروط الموجودة في بوليصة التأمين.

شروط الحصول علي قرض آهل 60 ألف ريال سعودي لتمويل الأفراد

أعلن بنك التنمية الإجتماعي عن بعص الشروط والمتطلبات الواجب توافرها قبل الحصول علي التمويل وهي كالتالي:

ألا يزيد عمر العميل عن (70) عام.

ألا يكون هاك مشكلات بالسجل الائتماني.

ألا يزيد الراتب الشهري للعميل عن (12.500) ألف ريال سعودي.

متطلبات الحصول علي التمويل آهل من بنك التسليف

الهوية الوطنية علي أن تكون سارية المفعول.

التسجيل في العنوان الوطني السعودي.

وجود رقم حساب أيبان.

وجود رقم هاتف مسجل لدي أبشر الإكترونية.

خطوات التقديم للحصول علي تمويل آهل من بنك التسليف