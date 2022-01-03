نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني 1443 عبر بوابة أبشر توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم نتائج الدفاع المدني 1443 والتي تم إعلانها عبر بوابة أبشر توظيف من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئوون العسكرية، كانت الإدارة العامة للقبول بوكالة وزارة الداخلية قد نشرت نتائج الدفاع المدني لكل المقبولين على رتبة جندي، على أن يتم نشر باقي نتائج الرتب تباعا خلال الأيام المقبلة.

رابط نتائج الدفاع المدني

يمكن الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني من خلال خطوات مبسطة.

الدخول عبر بوابة أبشر توظيف

بعد الدخول للصفحة الرئيسية، نضغط على إشعار القبول

تظهر صفحة الاستعلام

يتم ملئ المعلومات الشخصية وهي رقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنس والحالة الاجتماعية ورقم هوية الأب والقطاع الذي تم التقديم عليها.

في حال كان المتقدم متزوج، يجب أن يدخل الهوية الخاصة بالزوجة.

تعد أهم خطوة في الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني، تحديد القطاع المتقدم عليه حيث يمكن اختيار جندي من الأمن العام.

الضغط على عرض

تظهر بيانات “تم قبولك” وتاريخ المراجعة والبيانات المطلوبة من المتقدم من أجل ملأها حال تم قبولك في إحدى وظائف الدفاع المدني.

في حال عدم قبولك، يظهر إشعار باللون الأحمر تحت رسالة “نعتذر عن عدم قبولك”.

كانت مديرية الدفاع المدني قد قامت بتصنيف كل المتقدمين من المواطنين السعوديين من أجل فحص الأوراق والمستندات والتأكد من ملئ كل البيانات بشكل صحيح من خلال الطلبات المقدمة.

حيث حرصت الإدارة العامة للدفاع المدني على إستبعاد الأشخاص ممن لم يستوفوا الشروط المطلوبة بعد فحص كل الأوراق بشكل كبير وهو ماظهر جليا من خلال إعلان نتائج الدفاع المدني للمتقدمين على وظيفة جندي.

هذا وقد انتشرت عبر موقع تويتر نتائج الدفاع المدني من خلال المتقدمين على وظيفة جندي من أجل فحص كل المتقدمين على وظيفة جندي، وأكد البعض أنه تم قبول البعض في وظيفة جندي وتم قبول مبدئي لهم وتحديد المكان وهو أحد مراكز التدريب للدفاع المدني وتاريخ المراجعة.

هذا ونتابع معكم بشكل دائم نتائج كل الوظائف السارية والتي يتقدم إليها المتقدمون في كافة التخصصات المختلفة من أجل مزيدا من المتابعة في كافة الوظائف ونسعد بتعليقاتكم المستمرة.