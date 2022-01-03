طلب تجنيس السعودية www.absher.sa والذي يتابع الراغبين في الحصول على الجنسية السعودية التعرف على كيفية التسجيل وطلب موعد من مصلحة الأحوال المدنية للمقابلات، وماهي المنصة الخاصة بالتسجيل ويتم أيضا التعرف على المستندات المطلوبة عند التسجيل الإلكتروني عبر منصة أبشر وأيضا الأوراق والمستندات المطلوبة عند المقابلة الشخصية، ويتم شرح جميع التفصيلات في المقال التالي.

طلب تجنيس السعودية www.absher.sa منصة أبشر وكيفية حجز موعد من إدارة الأحوال المدنية

تقوم المملكة العربية السعدية بقبول طلبات التجنيس في كل عام في مواعيد محددة، حيث يتم الإعلان عن نتائج تقديمات التجنيس ويتم فيها البحث بعين التمحيص في عدد من العوامل التي يتم من خلالها قبول الطلب أو عدم قبوله، كما تقوم بإعطاء الجنسية مباشرة لعدد من المقيمين فيها نظرا لعدد من الخدمات الهامة التي يقوم الفرد بتقديمها إلى المملكة بما يجعله جديرا بتلك الجنسية.

خطوات تقديم طلب تجنيس بالمملكة

يتم الدخول على “منصة أبشر الإلكترونية“. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “ابشر أفراد”. يتم اختيار أيقونة “خدماتي”. يقوم باختيار حجز موعد من مصلحة الأحوال المدنية. يتم اختيار موعد ومكان المقابلة على أن يكون اقرب إدارة للأحوال المدنية إليه. يقوم باختيار “التقدم بطلب الجنسية السعودية”.

المستندات المطلوبة عند المقابلة الشخصية في مصلحة الأحول المدنية